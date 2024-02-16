Макрон пообіцяв відвідати Україну

Президент Франції Емманюель Макрон не відмовився від намірів відвідати Україну.

Про це повідомив сам Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.

Президент Франції зазначив, що "до середини березня" приїде до України і буде "пліч-о-пліч” із Володимиром Зеленським.

"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав Макрон.