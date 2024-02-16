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Макрон пообіцяв відвідати Україну

Президент Франції пообіцяв це зробити “в найближчі тижні”.

Макрон пообіцяв відвідати Україну
Емманюель Макрон
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Франції Емманюель Макрон не відмовився від намірів відвідати Україну.

Про це повідомив сам Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.

Президент Франції зазначив, що "до середини березня" приїде до України і буде "пліч-о-пліч” із Володимиром Зеленським.

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"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав Макрон.

  • Сьогодні, 16 лютого, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".
  • Президент Франції Еммануель Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки.
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