Макрон пообіцяв відвідати Україну

Президент Франції Емманюель Макрон не відмовився від намірів відвідати Україну.
Про це повідомив сам Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.
Президент Франції зазначив, що "до середини березня" приїде до України і буде "пліч-о-пліч” із Володимиром Зеленським.
"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав Макрон.
- Сьогодні, 16 лютого, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".
- Президент Франції Еммануель Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки.