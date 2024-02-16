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Прем’єр Бельгії підтримав спільні облігації ЄС для інвестицій в оборону

Водночас обговорення цієї ідеї перебуває на ранній стадії, а детальних пропозицій поки що немає.

Прем’єр Бельгії підтримав спільні облігації ЄС для інвестицій в оборону
Бельгійський прем'єр Александр де Кроо
Фото: EPA/UPG

Спільні спеціальні облігації Європейського Союзу могли б допомогти країнам блоку збільшити витрати на оборону.

Про це прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив Reuters.

“Я думаю, що це слушна ідея, і це те, що може допомогти нам пришвидшити процес”, − сказав Де Кроо.

Бельгієць водночас підкреслив, що для втілення ініціативи потрібне стабільне фінансування, а це питання “чіткого політичного вибору”.

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За словами дипломатів, обговорення цієї ідеї перебуває на ранній стадії, а детальних пропозицій поки що немає. Зокрема, потрібно переконати країни, які традиційно скептично ставиться до спільних запозичень ЄС, як от Німеччину, Нідерланди та країни Північної Європи. Однак ініціатори наголошують, що країни Євросоюзу лише кілька років тому домовилися про спільні позики на сотні мільярдів євро, щоб допомогти членам блоку відновитись після пандемії коронавірусу.

Ідею облігацій підтримують, зокрема прем’єр-міністерка Естонії Кая Калласпрезидент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Додамо, Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон у січні озвучив ідею про створення Європейського оборонного фонду в розмірі 100 мільярдів євро. Водночас майбутнє пропозиції буде залежити від політики нового керівництва Єврокомісії, яке мають обрати до кінця року.

  • У блоці НАТО на тижні заявили, що витрати на оборону європейських членів цього року мають зрости на 33 мільярди доларів − до $380 млрд. 
  • Очікується, що 18 із 31 члена Альянсу досягнуть мети витратити принаймні 2% національного ВВП на оборону.
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