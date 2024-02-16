Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції та зустрінеться з партнерами з цих країн.

Його візит триватиме два дні. Фото біля трапу літака президент опублікував у Telegram.

"Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", – сказав Зеленський.

Фото: Зеленський у Telegram Президент прибув до Німеччини

Німеччині Зеленський планує підписати безпекову угоду – юридичні гарантії, які прагне отримати Україна перед тим, як вона стане членом НАТО.

17 лютого президент має виступити на Мюнхенській безпековій конференції. Росіяни та іранці до участі в ній не допущенІ.

Також очікується, що підписантом безпекових гарантій стане і Франція. Очікувалося, що задля цього французький президент приїде до Києва, але він відклав поїздку з безпекових міркувань.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.