Загроза національній безпеці США пов’язана з російською протисупутниковою програмою, - Білий дім

РФ ще не розгорнула ці засоби, але наміри росіян реалізувати цю програму викликають занепокоєння.

Загроза національній безпеці США пов’язана з протисупутниковими засобами, які розробляє Росія.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинення фізичного знищення тут, на Землі. Проте ми уважно стежили за діяльністю росіян і продовжимо сприймати це дуже серйозно”, - зазначив Кірбі.

Він уточнив, що РФ ще не розгорнула ці засоби, але наміри росіян реалізувати цю програму викликають занепокоєння.

Кірбі наголосив, що президент Байден вже віддав певні розпорядження. Зокрема президент США наказав провести брифінги з лідерами Конгресу, активізувати дипломатичну діяльність у відносинах з Росією, а також союзниками й партнерами США.

Джон Кірбі зауважив, що розвідувальна спільнота має серйозні занепокоєння у зв’язку з можливим розсекречуванням цієї інформації.

Розвідка та Білий дім вважають, що проведення адресної роботи в цьому питанні буде набагато ефективнішим підходом. Також завжди слід пам'ятати про безпеку джерел, за допомогою яких ця інформація була отримана.

Координатор Ради нацбезпеки США підтвердив, що радник президента США з питань нацбезпеки Салліван зустрівся з керівництвом Палати представників та поінформував їх щодо цього питання та подальших кроків влади.

Після 25 лютого, коли верхня палата відновить свою роботу, відбудеться подібна зустріч із представниками Сенату.