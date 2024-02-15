США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Крим на прицілі
Крим на прицілі
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
ГоловнаСвіт

Загроза національній безпеці США пов’язана з російською протисупутниковою програмою, - Білий дім

РФ ще не розгорнула ці засоби, але наміри росіян реалізувати цю програму викликають занепокоєння.

Загроза національній безпеці США пов’язана з російською протисупутниковою програмою, - Білий дім
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Загроза національній безпеці США пов’язана з протисупутниковими засобами, які розробляє Росія.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинення фізичного знищення тут, на Землі. Проте ми уважно стежили за діяльністю росіян і продовжимо сприймати це дуже серйозно”, - зазначив Кірбі.

Він уточнив, що РФ ще не розгорнула ці засоби, але наміри росіян реалізувати цю програму викликають занепокоєння.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Кірбі наголосив, що президент Байден вже віддав певні розпорядження. Зокрема президент США наказав провести брифінги з лідерами Конгресу, активізувати дипломатичну діяльність у відносинах з Росією, а також союзниками й партнерами США.

Джон Кірбі зауважив, що розвідувальна спільнота має серйозні занепокоєння у зв’язку з можливим розсекречуванням цієї інформації.

Розвідка та Білий дім вважають, що проведення адресної роботи в цьому питанні буде набагато ефективнішим підходом. Також завжди слід пам'ятати про безпеку джерел, за допомогою яких ця інформація була отримана.

Координатор Ради нацбезпеки США підтвердив, що радник президента США з питань нацбезпеки Салліван зустрівся з керівництвом Палати представників та поінформував їх щодо цього питання та подальших кроків влади. 

Після 25 лютого, коли верхня палата відновить свою роботу, відбудеться подібна зустріч із представниками Сенату. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies