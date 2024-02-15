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Перший суд над Трампом розпочнеться 25 березня

Водночас у Джорджії тривають ще інші судові слухання - за клопотанням захисту Трампа про усунення окружного прокурора від розгляду справи.

Перший суд над Трампом розпочнеться 25 березня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп 15 лютого мав подвійні судові слухання, передає CNN.

У Нью-Йорку суд постановив, що перший процес у кримінальній справі почнеться 25 березня. За даними Politico, Трампа звинувачують у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних із фальсифікацією ділової документації. Експрезидент США нібито організував в останні тижні президентської кампанії 2016 року підкуп порнозірки Стормі Деніелс, аби вона спростувала свою історію про сексуальний контакт із політиком.

Згідно з обвинувальним висновком, Трамп фальсифікував платежі в корпоративних звітах Trump Organization і ніколи не повідомляв про гроші в документах щодо фінансування виборчої кампанії, як це вимагає закон.

Справа про гроші за мовчання - одна з чотирьох кримінальних справ, із якими стикається кандидат у президенти США.

Водночас у Джорджії тривають слухання за клопотанням захисту Трампа про усунення окружного прокурора від участі у справі про рекет на виборах 2020 року.

Клопотання ґрунтується на твердженнях, що прокурор отримала фінансову вигоду від особистих відносин із головним прокурором у цій справі, який зараз дає свідчення у суді. 

  • Днями Дональд Трамп звернувся до Верховного Суду США із вимогою призупинити рішення судів нижчих інстанцій щодо відсутності в нього "президентського імунітету". Йдеться про звинувачення у спробі незаконно зберегти владу після програшу на виборах 2020 року.
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