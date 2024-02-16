Президент Володимир Зеленський виступив на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України".

Текст промови опубліковано на сайті президента.

Зеленський подякував за увагу до України та українців і за підтримку у боротьбі проти російських окупантів. Він зазначив, що це протистояння триває століттями.

"Битва не просто між країнами чи ідеологіями. В її основі – боротьба двох сторін людської душі. Тієї, що поважає життя та сприймає інших нарівні із собою, та тієї, що поважає тільки себе та будь-кого іншого розглядає як загрозу. Кожен континент і кожна епоха страждали через спалахи цієї битви. Часом перемагало життя. Часом гору брала зневага до всього живого. Втома від втрат породила мрію людей про вічний мир, і народи почали вчитися – вчитися робити якнайдовшими періоди миру. Деяким народам вдалося. А деяким просто не пощастило із сусідами", – сказав президент.

Він наголосив, що війна, яку розпочала Росія, здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття.

"Нашим народам, українському та шведському, вже доводилося захищатися від такого зла. Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших. Але Європа навчилася це долати – навчилася підпорядковувати правилам миру, совісті та повазі до інших те зло, яке може виникати в людській душі. Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки. Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ми "повинні привчити Росію поважати інших і змусити її шукати шлях до миру".

"І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли. Українців та шведів об’єднує понад тисячу років спільної історії. Ми зберегли власну культуру та свій спосіб життя. Ми навчилися цінувати мир. І ми пройдемо теперішні випробування. Гідно пройдемо – у сміливості та у співпраці. Нікому не віддамо права писати нашу історію. Дякую тобі, Швеціє!" – додав Зеленський.