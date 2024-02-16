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Греція легалізувала одностатеві шлюби

Це перша православна країна, де уряд наважився узаконити одностатеві відносини - попри значний опір церкви.

Греція легалізувала одностатеві шлюби
Будівля парламенту Греції в Афінах
Фото: Голос Америки

Парламент Греції схвалив закон, згідно з яким влада країни визнає одностатеві шлюби та право одностатевих пар усиновлювати дітей. Із 300 депутатів документ підтримали 176 представників різних фракцій, що дозволило Греції стати 16-ою країною ЄС, в законодавстві якої присутня така можливість.

Як стверджує Deutsche Welle, унікальність випадку Греції полягає в тому, що це перша православна країна, де влада наважилася на подібний крок. Вплив церкви на державу тут традиційно значний, проте осуд кліриків не завадив все ж ухвалити історичне рішення. Предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Ієронім прокоментував ситуацію як "нову реальність, яка прагне лише підірвати народну згуртованість".     

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс натомість привітав рішення парламенту, назвавши це великим кроком у боротьбі за права людини та відображенням того, що Греція - прогресивна та демократична держава, яка є відданою європейським цінностям. 

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