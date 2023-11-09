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Парламент Латвії узаконив одностатеві стосунки

Втім, одностатеві пари не зможуть усиновлювати дітей. 

Парламент Латвії узаконив одностатеві стосунки
Фото: EPA/UPG

Латвійський парламент проголосував за дозвіл одностатевим парам створювати цивільні союзи. Вони отримали юридичне визнання, але менше прав, ніж подружжя.

Про це повідомляє Reuters

“Нове законодавство, яке має набути чинності в середині наступного року, дозволяє одностатевим парам реєструвати своє партнерство у нотаріуса. Це надає партнерам права на відвідування у лікарні, а також деякі податкові та соціальні пільги”, - йдеться у повідомленні.

Втім, Каспарс Залітіс, активіст за права геїв, зазначив, що одностатеві пари все одно не зможуть усиновлювати дітей і продовжуватимуть стикатися з проблемами спадщини.

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Він додав, що тепер Латвія не є однією з шести країн Європейського Союзу, які не визнають одностатеві пари.

Водночас міністерка юстиції Інесе Лібіна-Егнере заявила, що парламент не має наміру надавати партнерам цивільного союзу права, подібні до подружніх пар.

"Ми визнаємо, що у нас є сім'ї, які не перебувають у шлюбі, і це спосіб, яким вони можуть зареєструвати свої стосунки", - сказала вона.

Нагадаємо, 20 червня парламент Естонії прийняв поправки до закону про сім'ю, які дають одностатевим парам законне право на шлюб.

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