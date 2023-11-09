Парламент Латвії узаконив одностатеві стосунки

Латвійський парламент проголосував за дозвіл одностатевим парам створювати цивільні союзи. Вони отримали юридичне визнання, але менше прав, ніж подружжя.

Про це повідомляє Reuters.

“Нове законодавство, яке має набути чинності в середині наступного року, дозволяє одностатевим парам реєструвати своє партнерство у нотаріуса. Це надає партнерам права на відвідування у лікарні, а також деякі податкові та соціальні пільги”, - йдеться у повідомленні.

Втім, Каспарс Залітіс, активіст за права геїв, зазначив, що одностатеві пари все одно не зможуть усиновлювати дітей і продовжуватимуть стикатися з проблемами спадщини.

Він додав, що тепер Латвія не є однією з шести країн Європейського Союзу, які не визнають одностатеві пари.

Водночас міністерка юстиції Інесе Лібіна-Егнере заявила, що парламент не має наміру надавати партнерам цивільного союзу права, подібні до подружніх пар.

"Ми визнаємо, що у нас є сім'ї, які не перебувають у шлюбі, і це спосіб, яким вони можуть зареєструвати свої стосунки", - сказала вона.

Нагадаємо, 20 червня парламент Естонії прийняв поправки до закону про сім'ю, які дають одностатевим парам законне право на шлюб.