МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів

Служби внутрішніх справ Латвії передадуть українській поліції 12 дронів, повідомляє Delfi.
Раніше міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс зустрівся у Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню.
Також міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України за умов війни.
Нагадаємо, в Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1. Він значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.
Зазначимо, понад третину території України забруднена мінами та вибухівкою.