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МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів

Латвія продовжує допомогати не лише українським військовим, а й поліції.

МВС Латвії безкоштовно передасть українській поліції 12 дронів
Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс
Фото: EPA/UPG

Служби внутрішніх справ Латвії передадуть українській поліції 12 дронів, повідомляє Delfi. 

Раніше міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс зустрівся у Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу її населенню. 

Також міністри обговорили досвід роботи органів внутрішніх справ України за умов війни.

Нагадаємо, в Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1. Він значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.

Зазначимо, понад третину території України забруднена мінами та вибухівкою.

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