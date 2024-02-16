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В Німеччині стартував Берлінале – "найбільш політизовний кінофестиваль"

Програму відкрив фільм "Такі дрібниці" з Кілліаном Мерфі у головній ролі.

В Німеччині стартував Берлінале – "найбільш політизовний кінофестиваль"
Берлінале
Фото: лірум

У Берліні стартував 74-ий міжнародний кінофестиваль "Берлінале". За 10 днів публіці будуть представлені сотні стрічок, 20 з яких беруть участь в основній програмі.

Вирішувати, кому дістануться нагороди – Золотий та Срібний Ведмеді – буде, як пише Deutsche Welle, "журі, що відображає принцип різноманітності". Очолюватиме суддівську колегію оскароносна акторка мексиканського та кенійського походження Лупіта Нйонго, а серед її шести колег знайшлося місце й українці – письменниці Оксані Забужко.

Відкриття фестивалю підтвердило його статус "найбільш політизованого" серед подій такого рівня. На червоній доріжці можна було зустріти гасла проти расизму та вимоги про припинення вогню у світових конфліктах. А організатори після критики спільноти вирішили скасувати запрошення, надіслані представникам утраправої партії "Альтернатива для Німеччини" – зазвичай кожна політсила, представлена в уряді, мала свою квоту на фестиваль, але цьогоріч цю традицію було порушено. 

Програму відкрив фільм "Такі дрібниці" з Кілліаном Мерфі у головній ролі – актора номіновано на Оскар за головну роль у "Оппенгеймері" Крістофера Нолана. Серед стрічок, які подивиться берлінська публіка, будуть і три українські: документалки "Трошки чужа" Світлани Ліщинської та "Мирні люди" Оксани Карпович, а також повнометражка "Редакція" Романа Бондарчука.  

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