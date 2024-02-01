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До журі Берлінале увійшла Оксана Забужко

Кінофестиваль пройде 15-25 лютого 2024.

До журі Берлінале увійшла Оксана Забужко
Оксана Забужко
Фото: facebook/Ірина Галай

74-й міжнародний фестиваль Берлінале оголосив склад журі основного конкурсу. До нього включили письменницю Оксану Забужко. “Вона, мабуть, найважливіша з нині живучих українських письменників,” – йдеться на сайті фестивалю.

Очолить журі акторка, режисерка, продюсерка і сценаристка Люпіта Ніонго (Кенія, Мексика). Інші члени журі: актор і режисер Брейді Корбет (США), режисерка Енн Хуей (Гонконг, Китай), режисер Крістіан Петцольд (Німеччина), режисер Альберт Серра (Іспанія), акторка і режисерка Жасмін Трінка (Італія).

Фото: berlinale.de

Про Берлінале:

  • цьогоріч за нагороди в основному конкурсі змагатимуться 20 фільмів;

  • до програми увійшли три українські стрічки;

  • всього у програмі близько 400 стрічок з усього світу;

  • переможців оголосять у Berlinale Palast 24 лютого.

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