До журі Берлінале увійшла Оксана Забужко

74-й міжнародний фестиваль Берлінале оголосив склад журі основного конкурсу. До нього включили письменницю Оксану Забужко. “Вона, мабуть, найважливіша з нині живучих українських письменників,” – йдеться на сайті фестивалю.

Очолить журі акторка, режисерка, продюсерка і сценаристка Люпіта Ніонго (Кенія, Мексика). Інші члени журі: актор і режисер Брейді Корбет (США), режисерка Енн Хуей (Гонконг, Китай), режисер Крістіан Петцольд (Німеччина), режисер Альберт Серра (Іспанія), акторка і режисерка Жасмін Трінка (Італія).

Фото: berlinale.de

Про Берлінале: