Болдуїну оголосили нові обвинувачення у справі смерті Галини Гатчинс, актор вину заперечує

Прокуратура заявила про нові судово-медичні докази щодо зброї, використаної під час стрілянини на зйомках фільму.

Голлівудському актору Алеку Болдуїну оголосили нові обвинувачення у справі смерті операторки, уродженки України Галини Гатчинс − ненавмисне вбивство. Актор їх відкинув, пише BBC.

Гатчинс застрелили під час фільмування вестерну “Іржа”, знятого неподалік Санта-Фе в Нью-Мексико в жовтні 2021 року. Під час інциденту 65-річний Болдуїн практикувався у стрільбі з пістолета для сцени.

Аналогічні обвинувачення проти актора зняли у квітні, всього за два тижні до того, як він мав постати перед судом. Однак прокурори Нью-Мексико заявили про нові судово-медичні докази – “додаткові факти” щодо зброї, використаної під час стрілянини, унаслідок якої також поранення отримав режисер Джоель Соуза.

Болдуїн стверджував, що він не натискав на курок пістолета Colt.45, а лише його відтягнув. Актор наполягає, що не винен у смерті Гатчинс, оскільки не знав, що зброя містить бойові патрони. Окрім того, на знімальному майданчику не повинно бути бойових патронів.

Але у жовтні прокурори заявили, що вони доручили судово-медичним експертам реконструювати зброю після того, як її зламали під час тестувань ФБР.

Реконструкція показала, що інцидент міг статися лише у разі, якщо спусковий гачок натиснули.

“Хоча Алек Болдуїн неодноразово заперечував, що натискав на спусковий гачок, враховуючи результати випробувань, висновки та спостереження, представлені тут, спусковий гачок потрібно було натискати або натискати достатньо сильно, щоб звільнити повністю зведений або втягнутий курок револьвера”, − йдеться у звіті.