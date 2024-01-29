Серенади, орган, джаз: програма Національної філармонії на лютий

Програма на лютий:

Фото: Національна філармонія України

1 лютого. Сучасна академічна музика. Камерний хор «Хрещатик»

У програмі «Куди приводять мрії» під керівництвом Павла Струця хор виконає твори Еріка Ешенвальдса, Оли Гієйло, Якуба Неске, Еріка Вітакера та ін.

2 лютого. Гріг, Сильвестров, Шоссон. Ансамбль «Київські солісти»

Відкриє концерт стилізована під барокову сюїта «Із часів Гольберга» норвежця Едварда Гріга. Сучасна українська музика буде представлена циклом «Тиха музика» Валентина Сильвестрова та «Гімном–2001», який автор присвятив грузинському композитору Гії Канчелі. Центральний твір вечора – Концерт для фортепіано, скрипки і струнного квартету Ернеста Шоссона, де солюватимуть Дмитро Ткаченко, скрипка та Інна Солдатенко, фортепіано. Гратиме ансамбль «Київські солісти», диригуватиме Володимир Сіренко.

Фото: Національна філармонія України

3 лютого. Моцарт. Liatoshynskyi Capella

Liatoshynskyi Capella: Orchestra and Choir Національного будинку музики під керівництвом дириґента Богдана Пліша виконає концерт “Два шедеври”, присвячений двом граням творчості Моцарта. Його світську музику представить найвідоміший з 27 фортепіанних концертів, а зразком духовної спадщини стане «Велика меса». Солісти: Роман Лопатинський, фортепіано; Іванна Пліш, сопрано, Іванна Лесик-Садівська, сопрано та Олександр Нікіфоров, тенор.

Фото: Національна філармонія України

4 лютого, 13:00. «Серенади» Дворжака, Елгара, Моцарта. Київський камерний оркестр

В серії «Недільних концертів для всієї родини» Київський камерний оркестр під орудою дириґента Юрія Літуна запропонує програму «Серенада». Одним з найвідоміших творів цього жанру є «Маленька нічна серенада» Вольфганга Амадея Моцарта, доповнять вечір романтичні серенади для струнних чеського композитора Антоніна Дворжака та англійця Едварда Елгара.

4 лютого, 19:00. Дебюссі, Равель, Шопен. Піаніст Станіслав Гумінюк

Перший сольний концерт піаніста Станіслава Гумінюка на сцені Національної філармонії представить твори Клода Дебюссі, Моріса Равеля та Фридерика Шопена, які були відомі також і як успішні піаністи, тож їх опуси є еталонними і дозволяють виконавцю продемонструвати високу майстерність володіння інструментом.

7 лютого. Бах. Органісти Національного будинку музики

У концерті “Орган нон-стоп: Бах” виступлять найкращі органісти України, солісти Національного будинку музики, Ірина Харечко, Валерія Балаховська, Ганна Бубнова і Максим Сидоренко. До програми увійшли вибрані твори з багатої композиторської спадщини Баха.

Фото: Національна філармонія України

8 лютого. Алмаші, Шрекер, Форе, Сен-Санс, Равель. Національний президентський оркестр

Національний президентський оркестр під орудою дириґента Максима Гусака підготував концерт «Передчуття кохання». У його основі – симфонічна музика композиторів від кінця ХІХ століття до сьогодні. У програмі звучатимуть твори Золтана Алмаші, Франа Шрекера, Ґабріеля Форе, Каміля Сен-Санса, Моріса Равеля.

9 лютого. Гаде, Лятошинський, Гершвін, Веббер. Симфонічний оркестр Національної філармонії України

Концерт Симфонічного оркестру Національної філармонії України під батутою Віктора Олійника відзначиться полістилістикою та різнонаціональним колоритом: данський композитор Нільс Гаде надихався шотландсько-ірландськими віршами Оссіана, українець Борис Лятошинський звернувся до польської теми в баладі «Гражина», Джордж Гершвін передав музичну мандрівку американця Парижем, а британець Ендрю Веббер відобразив світ життя котів за законами американського мюзиклу.

10 лютого. Ференц Ліст. Піаністи Аліна Романова та Артем Ляхович

Вечір фортепіанної музики буде присвячений піаністу №1 всіх часів – Ференцу Лісту. Творчість легендарного митця у виконанні піаністів Аліни Романової та Артема Ляховича представлена максимально різнобічно.

11 лютого. Шуберт і Малер. Київський камерний оркестр

Музичний вечір присвячено творчості двох провідних австрійських композиторів – основоположника романтизму в музиці Франца Шуберта і представника так званої «післяваґнерівської п'ятірки» Густава Малера. Струнний квінтет Шуберта прозвучить у виконанні Київського камерного оркестру на чолі із дириґенткою Наталією Пономарчук. «Пісні мандрівного підмайстра» Малеравиконає у супроводі оркестру сопрано Інна Галатенко – це своєрідний парафраз на вокальні цикли Шуберта.

Фото: Національна філармонія України

14 лютого. Астор П’яццолла. Kyivsaxquartet

У день Святого Валентина Kyivsaxquartet гратиме хіти Астора П’яццолли у програмі «Танго закоханих». До музикантів квартету приєднаються Віолетта Таран, фортепіано та Олег Пахомов, ударні.

15 лютого. Джаз. Піаніст Олександр Саратський

Композитор і джазовий піаніст Олександр Саратський виступить із своїм авторським концертом, в програмі якого власні твори, обробки українських народних пісень і джазові стандарти.

16 лютого. Шуман, Сен-Санс, Станкович. Симфонічний оркестр Національної філармонії України

Симфонічним оркестром Національної філармонії України диригуватиме його головний диригент Микола Дядюра. У виконанні солістки вечора Варвари Васильєвої прозвучить Концерт для скрипки з оркестром Роберта Шумана. Прозвучить також «Органна» симфонія Каміля Сен-Санса, написана на замовлення Лондонської філармонії і присвячена пам’яті друга композитора Ференца Ліста, та Сюїта з історичного балету «Княгиня Ольга», який є найбільш раннім із шести закінчених балетів Євгена Станковича.

17 лютого. Від Березовського до Бріттена. Київський камерний оркестр

Відкриє вечір Перша симфонія Максима Березовського. Майже 200 років твір вважався втраченим, а композитора знали переважно як творця жанру вітчизняного хорового концерту. Лише 2002-го партитуру симфонії було віднайдено в архівах Ватикану, а згодом виконано в Україні. Симфонію №29 Моцарта, яка теж прозвучить у концерті, композитор написав у віці 18 років і це одна з останніх так званих «Зальцбурзьких симфоній». «В горах» – сюїта для струнних львів’янина Миколи Колесси. Це яскравий зразок синтезу рис західноєвропейського імпресіоністичного звукопису в поєднанні з національними фольклорними традиціями. Яскрава сторінка музичного ХХ століття буде представлена «Простою симфонією» британського композитора Бенджаміна Бріттена.

18 лютого. Моцарт, Гріг. Піаністи Катерина Хомякова та Володимир Чумаченко

На сцені Колонного залу відбудеться музична зустріч віденського класика та норвезького романтика у програмі «Коли Моцарт зустрів Гріга». Задум належить творчому дуету піаністів – Катерині Хомяковій та Володимиру Чумаченку. “Фантазія в чотири руки” Моцарта відкриє перший відділ концерту. Музика до драми Ібсена «Пер Гюнт» Едварда Гріга прозвучить в концерті далі. Другий відділ представить твори спільного авторства двох композиторів. Гріг обожнював творчість Моцарта. У 1876 році митець разом з другом поетом Джоном Полсоном подорожували Норвегією. Як музичне частування для поета Гріг прихопив чотири сонати Моцарта і дописав до оригіналу партію другого фортепіано. В концерті, Моцартівську партію зіграє Катерина Хомякова, а дописану Грігом – Володимир Чумаченко.

21 лютого. Концерт «Борис Грінченко-160»

Програма концерту «Борис Грінченко-160» включає рідко виконувані твори на вірші поета: класичні хори й романси Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Модеста Левицького та Михайла Степаненка контрастуватимуть із сучасними кобзарськими піснями й баладами Тараса Компаніченка і Василя Живосила. Співатимуть бас Сергій Магера та сопрано Карина Кондрашевська, «Хорея Козацька», «Капела Ревуцького». Серед сюрпризів програми – виконання твору «Ще не вмерла» у трьох версіях: для скрипки соло; з хоровою музикою Кирила Стеценка; в літературному переспіві Бориса Грінченка.

23 лютого. Монтаг, Алмаші, Стецюк, Ляшенко, Мартін. Duo Formula

В концерті «Відкладені мрії» відбудеться дебют на сцені філармонії Duo Formula у складі контрабасиста Назарія Стеця та піаністки Тетяни Павлічук-Тишкевич з музикою XX-XXI ст. Музиканти дуету зібрали дуже красиву програму з творів угорського композитора Вільмоша Монтага, українських – Золтана Алмаші, Євгена Стецюка, Геннадія Ляшенка та сучасного аргентинського композитора Андреаса Мартіна.

24 лютого. Концерт «Україна Незламна». Симфонічний оркестр Національної філармонії України

Концерт присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення Рф в Україну; він транслюватиметься у прямому ефірі на youtube-канал Паризької філармонії. Програму відкриє бетховенська Увертюра Леонора №3 (1806), яка вважається однією з найбільш монументальних увертюр в історії музики та завершується ствердженням свободи. Українська музика буде репрезентована творами двох сучасних композиторів: Євгена Станковича, який залишився в Києві та продовжує творити під ворожими бомбардуваннями української столиці, та Вікторії Полевої, яка теж не залишала Київ з перших днів війни. У фіналі прозвучить музика сучасної французької композиторки Камілли Пепен – «На вістрі бурі». Скрипкові соло виконає Дмитро Ткаченко, диригент Сергій Голубничий.

Фото: Національна філармонія України

27 лютого. «Спомин про Відень». Піаніст Євген Громов

Другий концерт із авторського циклу Громова «Спомин про Відень» представить клавірну творчість класичної й нової віденських композиторських шкіл: Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена Ф. Шуберта, А. фон Веберна. Також вперше в Україні прозвучать “Чотири балади” Олександра фон Цемлінського та “12 варіацій на власну тему” Альбана Берга.

28 лютого. Німецька музика від романтизму до сучасності. Піаністка Катерина Тітова, скрипаль Михайло Захаров

Під орудою Наталії Пономарчук у супроводі Київського камерного оркестру музиканти виконають концерт, що презентує різні грані німецької музики: від традицій романтизму до експериментальної нововіденської школи. Центральний твір програми – “Концерт для скрипки і фортепіано з оркестром” німецького романтика Фелікса Мендельсона. Також звучатимуть: один із небагатьох неоперних творів Ріхарда Вагнера «Зігфрід-ідилія», створений до дня народження другої дружини композитора Козіми Вагнер, доньки Ференца Ліста, а також “Langsamer Satz” Антона Веберна.

29 лютого. Шалигін, Польова, Бетховен, Франк. Скрипалька Богдана Півненко, піаністка Анна Хмара

Дует музиканток пропонує вечір української камерної музики. Програма концерту представить твори сучасних українських композиторів – Максима Шалигіна та Вікторії Польової. Також прозвучать і шедеври Бетховена і Франка, на створення яких митців надихнули конкретні видатні скрипалі-віртуози свого часу.