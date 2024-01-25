МЗС розкритикувало HBO за кастинг проросійського актора Биковича у новий сезон серіалу “Білий лотос”

Серб отримав російське громадянство і медаль від Путіна за "внесок у культуру РФ".

Фото: EPA/UPG Сербський актор з російським громадянством Мілош Бикович

Міністерство закордонних справ України розкритикувало американську телекомпанію HBO за те, що проросійський сербський актор Мілош Бикович потрапив до акторського складу третього сезону популярного серіалу “Білий лотос”.

Бикович з самого початку війни підтримав вторгнення Москви в Україну. Він знімався в російських фільмах і отримав “Медаль Пушкіна” від президента Росії Володимира Путіна за внесок у російське мистецтво та культуру. У 2019 році йому заборонили в'їзд в Україну з міркувань національної безпеки. У 2021 році актор отримав російське громадянство.

“Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у треьому сезоні серіалу HBO “Білий лотос”. HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?”, − йдеться у повідомленні МЗС на платформі X.

Американська телекомпанія наразі ситуацію не прокоментувала.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

36-річний Бикович знявся у низці російських фільмів і регулярно розповідав про своє захоплення російською культурою. Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, проходили в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.

Бикович з режисером-путіністом Нікітою Михалковим у Москві, 2021 рік

Після отримання російського громадянства актор написав в Instagram: “Для мене велика честь сказати сьогодні: Росія − моя батьківщина” і додав, що є “активним членом російського суспільства”.

Також в одному з інтерв'ю Бикович заявив, що “Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес”. Європу ж він описав як таку, де “немає ні демократії, ні людських цінностей”.

Зазначимо, у складі касту серіалу є також Патрік Шварцнеггер − син голлівудської зірки і ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера, який підтримує Україну.