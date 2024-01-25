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Росія засудила свого терориста Гіркіна до 4 років колонії

Його визнали винним у закликах до екстремізму. 

Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.

Московський суд засудив терориста Ігоря Стрелкова (Гіркіна), що воював проти України з 2014 року, до чотирьох років колонії.

Суд визнав його винним у закликах до екстремізму. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.

Справа терориста Ігоря Гіркіна

  • Гіркіна арештували в Росії в липні 2023. Його дружина повідомила, що до них додому приїхали представники Слідчого комітету. Потім його вивели під руки та вивезли в невідомому напрямку, будинок обшукали.
  • Гіркін з початку війни на сході України був ватажком бойовиків так званої Донецької народної республіки – терористичної організації. 
  • За інформацією російських медіа, Гіркіна затримали після заяви найманця "групи Вагнера". 
  • В Україні він звинувачується в порушенні законів та звичаїв війни, в тому числі – за викрадення людей, накази їх катувати і вбивати. Він також визнаний винним у збитті літака МН17, через що перебуває і міжнародному розшуку.
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