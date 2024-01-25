Його визнали винним у закликах до екстремізму.

Фото: EPA/UPG Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.

Московський суд засудив терориста Ігоря Стрелкова (Гіркіна), що воював проти України з 2014 року, до чотирьох років колонії.

Суд визнав його винним у закликах до екстремізму. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Фото: EPA/UPG Гіркін під час засідання суду, Москва 25 січня 2024 року.

Справа терориста Ігоря Гіркіна