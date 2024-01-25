Московський суд засудив терориста Ігоря Стрелкова (Гіркіна), що воював проти України з 2014 року, до чотирьох років колонії.
Суд визнав його винним у закликах до екстремізму. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Справа терориста Ігоря Гіркіна
- Гіркіна арештували в Росії в липні 2023. Його дружина повідомила, що до них додому приїхали представники Слідчого комітету. Потім його вивели під руки та вивезли в невідомому напрямку, будинок обшукали.
- Гіркін з початку війни на сході України був ватажком бойовиків так званої Донецької народної республіки – терористичної організації.
- За інформацією російських медіа, Гіркіна затримали після заяви найманця "групи Вагнера".
- В Україні він звинувачується в порушенні законів та звичаїв війни, в тому числі – за викрадення людей, накази їх катувати і вбивати. Він також визнаний винним у збитті літака МН17, через що перебуває і міжнародному розшуку.