Китайські роутери VS тайванські стипендії: чому українські університети відмовляються співпрацювати з технологічним островом?

Під час другого року повномасштабної війни вже ніхто не сумнівається, на чиєму боці Китай – обхід санкцій, голосування разом з росією в ООН, поставки дронів росії та бар’єри для надходження дронів до України, снарядів та бронежилетів. Дзвінок пана Зеленського та лист пані Зеленської не допомогли перетягнути на свій бік керівництво КНР. Голова Азійської Секції The New Geopolitics Research Network, Юрій Пойта, дає наступний прогноз відносинам: “Без шансів на покращення”. Але водночас зовсім непоміченим залишається «інший Китай».

Фото: Гліб Іванов Представники української громади Гліб та Ольга дякують тайванським благодійникам і політикам у парламенті Тайваню на церемонії передачі автомобілей швидкої допомоги. 20 жовтня 2023

Тайвань, або офіційно Китайська Республіка, активно допомагає Україні попри невизнання її Україною та недостатню увагу в українському медіа просторі. Чітку позицію острівної держави щодо беззаперечної підтримки України виголошують тайванські чиновники і політики найвищого рівня. Приміром, заступник міністра закордонних справ Тайваню доктор Рой Чунь Лі зазначив наступне: “Ми допомагаємо Україні не тому що на щось сподіваємося. Демократія під загрозою. І якщо демократія в Україні впаде, то ми будемо наступні. Війна України – це наша війна”. Позиція Тайваню також підтримується відповідними діями. Так, нещодавно вже друга партія з 48 автомобілей швидкої допомоги та пожежних автомобілей прибула до України. Крім того, Тайвань фінансує декілька проектів з відновлення інфраструктури. Примітно, що острів співпрацює з Чехією для вирішення гуманітарних проблем переселенців, адже прямих дипломатичних зв’язків з Україною, як відомо, наразі не має.

Азійський тигр Тайвань є лідером в виробництві напівпровідників – серця будь якої електроніки. Також це єдина країна за межами Європи зі значною долею морської вітроенергетики і лідер в секторі смарт-агрокультури. Зважаючи на зруйновані енергетичну інфраструктуру та посівні площини, а також досягнення в IT сфері, саме ці сфери потрібні Україні для відновлення. Тайвань демонструє відкритість до того, щоб поділитися цими технологіями для відновлення та трансформації України, навчити спеціалістів. Однак ректори більшості українських університетів відмовляються навіть давати коментарі про можливу співпрацю з Тайванем. Ті, хто все ж таки дає, посилаються на «неможливість академічної співпраці через можливість погіршення вже налагоджених стосунків з партнерами з КНР».

Однак не всі освітні заклади бояться зв’язків з Тайванем. Приміром, Львівський національний університет ім. Франка та Харківський національний авіаційний університет уклали угоди про наукову співпрацю з низкою тайваньских ВНЗ. Студенти цих вишів мають нагоду отримати стипендію 1200 доларів США на місяць та безкоштовний переліт для проходження програми обміну на Тайвані.

Тим часом студенти вишів, які співпрацюють з КНР мають очевидно неспівмірні вигоди, як от нагоду підключитися до швидкого Wi-Fi, наданого компанією Huawei Ukraine в рамках соціального проекту “Wi-Fi в укриття”. У той час, як в Європі та Північній Америці забороняють нові контракти на створення інформаційної інфраструктури компанією Huawei через докази її причетності до шпигунської мережі КНР. Так, через подаровані роутери до Китаю може потрапляти чутлива наукова інформація, зокрема з закладів, чиї випускники розробляють прилади для ЗСУ.

Розуміння допомоги, яку надає Китай, грає ключову роль у формуванні позиції ректорів. Деякі подарунки від Китаю, зокрема роутери, можуть виглядати як суттєвий жест, але фактично – це сумнівна компенсація в порівнянні з можливостями, які може відкрити співпраця з Тайванем. Наприклад, обмін досвідом і можливостями з Тайванем може відкрити доступ до грантів для українських науковців, можливість для України розвивати нові економічні сфери та налагоджувати відносини з прогресивною демократією. У перекладі на мову китайських подарунків – це дуже багато роутерів.

Існує переконання, що співпраця з Тайванем може призвести до погіршення відносин з Китаєм. Проте приклади успішних партнерств інших університетів свідчать про те, що така співпраця не є автоматичним механізмом конфлікту. У США та Європі багато навчальних закладів успішно співпрацюють із Тайванем і водночас продовжуть відносини з Китаєм. Чому б українським університетам не брати з цього приклад?