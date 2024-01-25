Росія продовжує імпортувати запчастини для винищувачів і пасажирських літаків у компаній з США і Європи, – Радіо Свобода

Росіяни імпортували комп'ютерні контролери з електроприводом, навігаційне обладнання, модулі автоматичних систем. Вони потенційно можуть бути використані для Су-30 та інших військових літаків.

Один із провідних російських виробників військових і цивільних літаків – "Яковлєв" – продовжував імпортувати запчастини від європейських і американських постачальників попри санкції. Дані митного імпорту, надані російському слідчому відділу Радіо Свобода "Система" виявили, що авіазапчастини на суму понад $8 мільйонів доларів завезли до Росії з початку 2022 до липня 2023.

Більше половини від суми постачань надійшли з Німеччини, переважно з заводу, що належить промислово-технологічній корпорації США Honeywell. Основним російським одержувачем цих імпортованих деталей була компанія "Яковлєв", раніше відома як "Іркут", головний завод якої розташований у сибірському регіоні Іркутська.

Серед найвідоміших літаків "Яковлєва" – багатоцільові винищувачі Су-30МК і Су-30СМ, які росіяни використовують під час війни проти України. Компанія також виробляє навчально-тренувальний літак Як-130 і комплектуючі для пасажирського літака Airbus A320, а також російських пасажирських літаків MC-21 і Sukhoi Superjet 100.

RFE/RL отримало дані за допомогою C4ADS, некомерційної організації з аналізу даних і глобальних досліджень, розташованої у Вашингтоні, округ Колумбія.

Омар аль-Гусбі, аналітик C4ADS, проаналізував торгові дані, щоб визначити компоненти, відправлені на завод, які можуть бути використані у військових цілях у винищувачі Су-30. Росія імпортувала, зокрема, комп’ютерні контролери з електроприводом, навігаційне обладнання та модулі автоматичних систем, які потенційно можуть бути використані при будівництві та ремонті Су-30 та інших військових літаків.

9 березня 2022 Honeywell оголосила про повний вихід з Росії через санкції. Велика американська корпорація, яка виробляє все, від систем безпеки вдома та клімат-контролю до технологічних компонентів, не відповіла на прохання про коментар Радіо Свобода.

Окрім того, постачали запчастини для російського заводу із Франції, Британії, Італії, Нідерландів та Польщі. Thales Avionics, підрозділ паризької Thales, у 2022 та 2023 роках поставила "Яковлєву" авіазапчастин щонайменше на $783 тис. Протягом кількох місяців після вторгнення в Україну Thales продовжувала постачати російським клієнтам. Однак влітку 2022 року компанія оголосила, що повністю йде з Росії та закриває свої офіси в країні.

Фото: rferl.org Імпорт Росією запчастин для авіації

Також частина імпорту для російського авіазаводу надходила через треті сторони або треті країни. Компанія отримала деякі товари, які були позначені як військові, від Knipex і Bosch – великих німецьких компаній. Товари Bosch, які відправлялися через Алжир навесні 2023, являли собою частину обладнання, яке виглядало як щось на зразок термофена, "Кніпекс" нібито поставив різак для дроту.

Knipex не відповіли на запит про коментар, а в Bosch сказали, що не постачають до Росії товарів до повномасштабного вторгнення.

"Виробництво та безпосереднє поширення моделі продукту було припинене протягом кількох років, ще до початку війни в Україні та відповідних санкцій. Наша мета – запобігти у нашій сфері впливу використанню продукції Bosch усупереч санкціям прямим чи непрямим ланцюжком постачання", – сказали в фірмі.