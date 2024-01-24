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ПАРЄ вжила санкції на Азербайджан

Раніше Азербайджан сам вийшов з ПАРЄ.

ПАРЄ вжила санкції на Азербайджан
Парламентська асамблея Ради Європи
Фото: PACE

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вирішила не затверджувати повноваження делегації з Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

“Згідно з цим рішенням, список депутатів, надісланий з Баку, не буде затверджений доти, доки Азербайджан не виконає рішення регламенту ПАРЄ. Йдеться про зобов’язання держав-членів допускати моніторингові, а також передвиборчі місії ПАРЄ”, – йдеться у повідомленні. 

Наразі влада Азербайджану відмовляється це робити.

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Це рішення підтримали 76, проти проголосували 10 депутатів.

Отже, ПАРЄ продовжить працювати без азербайджанських депутатів.

Резолюція стверджує, що "за більш ніж через 20 років після вступу до Ради Європи Азербайджан не виконав основних зобов'язань... Залишаються дуже серйозні занепокоєння щодо здатності проводити вільні та чесні вибори, щодо балансу влади, слабкості парламенту, незалежності судової влади та поваги до прав людини". Також документ нагадує, що "щонайменше 18 медіа працівників перебувають під вартою".

  • Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з ПАРЄ.

  • 22 січня повідомлялося, що в ПАРЄ планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення принципів організації. Офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ. Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор. У ПАРЄ заявляли, що застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм. 

  • До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022.

  • Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. 

  • У 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.

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