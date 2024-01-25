Катар звинуватив Нетаньягу у саботажі переговорів із ХАМАСом щодо призупинення вогню у Газі

Доха посилається на злиті аудіозаписи, у яких ізраїльський прем'єр нібито називає роль Дохи в процесі посередництва “проблематичною”.

Катар різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в навмисному перешкоджанні переговорам із ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників заради особистої політичної вигоди.

Про це пише The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ Дохи Маджед аль-Ансарі заявив вчора, що його уряд був “приголомшений” витоком коментарів, нібито зроблених Нетаньягу, в яких він критикував посередницькі зусилля країни щодо війни в Газі.Аль-Ансарі додав, що коментарі ізраїльського лідера були “безвідповідальним і деструктивними”, але “не дивними”.

“Якщо вони виявляться правдивими, прем’єр-міністр Ізраїлю лише перешкоджатиме та підриватиме процес посередництва з причин, які, здається, служать його політичній кар’єрі замість того, щоб віддавати пріоритет порятунку невинних життів, зокрема ізраїльських заручників”, — написав Ансарі на соцплатформі X.

Гостра заява Ансарі стала відповіддю на аудіозаписи закритої зустрічі Нетаньягу з членами сімей заручників на початку цього тижня, які отримав ізраїльський канал Channel 12. У них він нібито називає роль Катару в процесі посередництва “проблематичною”.

Як повідомляється, прем’єр-міністр міг сказати родичам, що "він навмисно не подякував Досі", стверджуючи, що "Катар може більше тиснути на палестинське бойове угруповання". Припускається, що він також висловив невдоволення, що США − найважливіший союзник Ізраїлю, вирішили зберегти військову базу у цій напівдемократичній нафтовій державі.

“На мою думку, Катар, по суті, нічим не відрізняється від ООН. Він нічим не відрізняється, по суті, від Червоного Хреста, а в чомусь навіть проблематичніший”, – цитують ЗМІ керівника ізраїльського уряду.

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич сьогодні загострив ситуацію, звинувативши Катар у відповідальності за атаку ХАМАСу 7 жовтня і назвавши країну Перської затоки “покровителем ХАМАСу” і “країною, яка підтримує і фінансує тероризм”.

Ізраїль давно стверджує, що міжнародні організації, такі як ООН, упереджено ставляться до Єрусалиму. За останні роки Доха відіграла роль міжнародного посередника у “конфліктах в Україні, Судані і Афганістані”, а також у попередніх раундах бойових дій у Смузі Гази. Катар має глибокі зв’язки з ХАМАСом. Катар, разом з Єгиптом і США, є провідним посередником між сторонами у тримісячній війні в Газі.

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