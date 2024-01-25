США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
ГоловнаСвіт

Катар звинуватив Нетаньягу у саботажі переговорів із ХАМАСом щодо призупинення вогню у Газі

Доха посилається на злиті аудіозаписи, у яких ізраїльський прем'єр нібито називає роль Дохи в процесі посередництва “проблематичною”.

Катар звинуватив Нетаньягу у саботажі переговорів із ХАМАСом щодо призупинення вогню у Газі
Фото: EPA/UPG

Катар різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в навмисному перешкоджанні переговорам із ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників заради особистої політичної вигоди.

Про це пише The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ Дохи Маджед аль-Ансарі заявив вчора, що його уряд був “приголомшений” витоком коментарів, нібито зроблених Нетаньягу, в яких він критикував посередницькі зусилля країни щодо війни в Газі.Аль-Ансарі додав, що коментарі ізраїльського лідера були “безвідповідальним і деструктивними”, але “не дивними”.

“Якщо вони виявляться правдивими, прем’єр-міністр Ізраїлю лише перешкоджатиме та підриватиме процес посередництва з причин, які, здається, служать його політичній кар’єрі замість того, щоб віддавати пріоритет порятунку невинних життів, зокрема ізраїльських заручників”, — написав Ансарі на соцплатформі X.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Гостра заява Ансарі стала відповіддю на аудіозаписи закритої зустрічі Нетаньягу з членами сімей заручників на початку цього тижня, які отримав ізраїльський канал Channel 12. У них він нібито називає роль Катару в процесі посередництва “проблематичною”.

Як повідомляється, прем’єр-міністр міг сказати родичам, що "він навмисно не подякував Досі", стверджуючи, що "Катар може більше тиснути на палестинське бойове угруповання". Припускається, що він також висловив невдоволення, що США − найважливіший союзник Ізраїлю, вирішили зберегти військову базу у цій напівдемократичній нафтовій державі.

“На мою думку, Катар, по суті, нічим не відрізняється від ООН. Він нічим не відрізняється, по суті, від Червоного Хреста, а в чомусь навіть проблематичніший”, – цитують ЗМІ керівника ізраїльського уряду.

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич сьогодні загострив ситуацію, звинувативши Катар у відповідальності за атаку ХАМАСу 7 жовтня і назвавши країну Перської затоки “покровителем ХАМАСу” і “країною, яка підтримує і фінансує тероризм”.

Ізраїль давно стверджує, що міжнародні організації, такі як ООН, упереджено ставляться до Єрусалиму. За останні роки Доха відіграла роль міжнародного посередника у “конфліктах в Україні, Судані і Афганістані”, а також у попередніх раундах бойових дій у Смузі Гази. Катар має глибокі зв’язки з ХАМАСом. Катар, разом з Єгиптом і США, є провідним посередником між сторонами у тримісячній війні в Газі.

Що було раніше

  • Вчора Reuters написав, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне припинення вогню для звільнення ізраїльських заручників та палестинських в'язнів. Бойовики прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, а Єрусалим хоче вести переговори поетапно. Посередниками у перемовинах є Катару, США і Єгипет.
  • Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників. 
  • За цією версією, звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані. Наступні етапи включали б звільнення жінок-солдатів, молодих цивільних чоловіків, чоловіків-солдатів, а також передачу тіл загиблих заручників.
  • У листопаді минулого року під час перемир’я звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях. Катар відіграв тоді вирішальну роль.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies