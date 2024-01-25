Катар звинуватив Нетаньягу у саботажі переговорів із ХАМАСом щодо призупинення вогню у Газі

Катар різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в навмисному перешкоджанні переговорам із ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників заради особистої політичної вигоди.
Про це пише The Guardian.
Речник міністерства закордонних справ Дохи Маджед аль-Ансарі заявив вчора, що його уряд був “приголомшений” витоком коментарів, нібито зроблених Нетаньягу, в яких він критикував посередницькі зусилля країни щодо війни в Газі.Аль-Ансарі додав, що коментарі ізраїльського лідера були “безвідповідальним і деструктивними”, але “не дивними”.
“Якщо вони виявляться правдивими, прем’єр-міністр Ізраїлю лише перешкоджатиме та підриватиме процес посередництва з причин, які, здається, служать його політичній кар’єрі замість того, щоб віддавати пріоритет порятунку невинних життів, зокрема ізраїльських заручників”, — написав Ансарі на соцплатформі X.
Гостра заява Ансарі стала відповіддю на аудіозаписи закритої зустрічі Нетаньягу з членами сімей заручників на початку цього тижня, які отримав ізраїльський канал Channel 12. У них він нібито називає роль Катару в процесі посередництва “проблематичною”.
Як повідомляється, прем’єр-міністр міг сказати родичам, що "він навмисно не подякував Досі", стверджуючи, що "Катар може більше тиснути на палестинське бойове угруповання". Припускається, що він також висловив невдоволення, що США − найважливіший союзник Ізраїлю, вирішили зберегти військову базу у цій напівдемократичній нафтовій державі.
“На мою думку, Катар, по суті, нічим не відрізняється від ООН. Він нічим не відрізняється, по суті, від Червоного Хреста, а в чомусь навіть проблематичніший”, – цитують ЗМІ керівника ізраїльського уряду.
Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич сьогодні загострив ситуацію, звинувативши Катар у відповідальності за атаку ХАМАСу 7 жовтня і назвавши країну Перської затоки “покровителем ХАМАСу” і “країною, яка підтримує і фінансує тероризм”.
Ізраїль давно стверджує, що міжнародні організації, такі як ООН, упереджено ставляться до Єрусалиму. За останні роки Доха відіграла роль міжнародного посередника у “конфліктах в Україні, Судані і Афганістані”, а також у попередніх раундах бойових дій у Смузі Гази. Катар має глибокі зв’язки з ХАМАСом. Катар, разом з Єгиптом і США, є провідним посередником між сторонами у тримісячній війні в Газі.
Що було раніше
- Вчора Reuters написав, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне припинення вогню для звільнення ізраїльських заручників та палестинських в'язнів. Бойовики прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, а Єрусалим хоче вести переговори поетапно. Посередниками у перемовинах є Катару, США і Єгипет.
- Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників.
- За цією версією, звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані. Наступні етапи включали б звільнення жінок-солдатів, молодих цивільних чоловіків, чоловіків-солдатів, а також передачу тіл загиблих заручників.
- У листопаді минулого року під час перемир’я звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях. Катар відіграв тоді вирішальну роль.