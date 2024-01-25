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В Іспанії затримали ексвійськових зі Східної Європи за підозрою у грабунках розкішних будинків

Затримані виявилися “висококваліфікованими” у пограбуваннях і зломах.

Іспанська поліція заявила, що розкрила банду колишніх військових зі Східної Європи, які, ймовірно, грабували розкішні будинки в південній провінції Малага.

Про це пише BBC.

Вчора заарештували шістьох осіб, зокрема лідера групи з Албанії. Підозрюваних вдалося затримати за допомогою місцевого бізнесмена. Національності решти п'яти гангстерів публічно не розголошуються.

Поліція також знайшла схованку з коштовностями, годинниками, готівкою та зброєю.

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Правоохоронці повідомили про 71 крадіжку з елітних будинків і підприємств переважно в муніципалітеті Марбелья. Також злочинці “працювали” у містах Малага, Естепона та Торремолінос.

Фото: POLICÍA NCIAONAL/X

Підозрювані виявилися “висококваліфікованими” у пограбуваннях і зломах.

“З огляду на знання військової техніки, вони застосовували жорсткі засоби особистої безпеки та контрспостереження під час пересування пішки або на транспортних засобах, змінюючи напрямок руху або роблячи несподівані зупинки”, − йдеться в повідомленні поліції.

Зловмисники також могли отримати доступ до будь-яких будівель, попри висоту їхніх стін і периметри, діючи швидко та ефективно. Вважається, що лідер банди брав участь у всіх пограбуваннях, маючи при собі вогнепальну зброю. Поліція описала його, зокрема, як експерта з контрспостереження.

Поліція стверджує, що щонайменше у чотирьох пограбуваннях застосовувалося фізичне насильство.

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