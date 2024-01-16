ЄС не обговорює стратегію повернення українських біженців додому, - МЗС Іспанії

Після війни біженці “самі захочуть повернутись у свою країну, якщо матимуть вибір”.

Наразі в Європейському Союзі не обговорюють стратегію повернення українських біженців додому.

Про це розповів у Давосі міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.

“У Європі поки не розмірковують над цим, оскільки ми зосереджені на нагальних потребах війни й наданні людям прихистку”, - сказав Альбарес Буено.

Він додав, що за умови припинення війни біженці “самі захочуть повернутись у свою країну, якщо матимуть вибір”.

Голова іспанського МЗС уточнив, що в Іспанії зараз перебуває майже 200 тис. українських біженців.