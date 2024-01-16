ЄС не обговорює стратегію повернення українських біженців додому, - МЗС Іспанії

Наразі в Європейському Союзі не обговорюють стратегію повернення українських біженців додому.
Про це розповів у Давосі міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.
“У Європі поки не розмірковують над цим, оскільки ми зосереджені на нагальних потребах війни й наданні людям прихистку”, - сказав Альбарес Буено.
Він додав, що за умови припинення війни біженці “самі захочуть повернутись у свою країну, якщо матимуть вибір”.
Голова іспанського МЗС уточнив, що в Іспанії зараз перебуває майже 200 тис. українських біженців.
- Ірландія не збирається відправляти на батьківщину громадян України, поки не закінчиться війна з Росією.
- Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що уряд ФРН не зможе змусити українських біженців повертатися додому і стати на захист України. Однак міністр запевнив, що підтримка України в обороні надалі відповідатиме національним інтересам держави.
- Естонія не вирішує, хто з українців, коли і чи взагалі має йти захищати Батьківщину.