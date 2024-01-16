Євросоюз вніс політичного лідера ХАМАСу до списку терористів

Ях'я Сінвар потрапив також під санкції блоку.

Рада Євросоюзу вирішила додати ще одну особу до списку терористів ЄС.

Про це йдеться на сайті Ради.

"Це рішення є частиною реакції Європейського Союзу на загрозу, яка походить від ХАМАС та його жорстоких та невибіркових терористичних атак в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року", - зазначено в заяві.

У список і під санкції потрапив політичний лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар.

Країни ЄС мають заморозити його кошти і активи, якщо такі є на території членів блоку.