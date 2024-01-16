"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
ГоловнаСвіт

Євросоюз вніс політичного лідера ХАМАСу до списку терористів

Ях'я Сінвар потрапив також під санкції блоку.

Євросоюз вніс політичного лідера ХАМАСу до списку терористів
​Ях'я Сінвар
Фото: скриншот відео

Рада Євросоюзу вирішила додати ще одну особу до списку терористів ЄС. 

Про це йдеться на сайті Ради.

"Це рішення є частиною реакції Європейського Союзу на загрозу, яка походить від ХАМАС та його жорстоких та невибіркових терористичних атак в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року", - зазначено в заяві.

У список і під санкції потрапив політичний лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар.

Країни ЄС мають заморозити його кошти і активи, якщо такі є на території членів блоку. 

  • У листопаді 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив інформацію, що Сінвар був оточений силами ЦАХАЛу в бункері.
  • Минулого місяця Франція, Німеччина та Італія закликали Європейський Союз запровадити спеціальну схему санкцій проти радикальної ісламської організації ХАМАС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies