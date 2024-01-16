Євросоюз вніс політичного лідера ХАМАСу до списку терористів

Рада Євросоюзу вирішила додати ще одну особу до списку терористів ЄС.
Про це йдеться на сайті Ради.
"Це рішення є частиною реакції Європейського Союзу на загрозу, яка походить від ХАМАС та його жорстоких та невибіркових терористичних атак в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року", - зазначено в заяві.
У список і під санкції потрапив політичний лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар.
Країни ЄС мають заморозити його кошти і активи, якщо такі є на території членів блоку.
- У листопаді 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив інформацію, що Сінвар був оточений силами ЦАХАЛу в бункері.
- Минулого місяця Франція, Німеччина та Італія закликали Європейський Союз запровадити спеціальну схему санкцій проти радикальної ісламської організації ХАМАС.