Брюссель проводить аудит постачань озброєння від країн ЄС Україні: аналізують, хто і скільки допоміг

Підрахунки почали після зауваження канцлера Німеччини про те, що постачання більшости країн-членів блоку надто малі.

Брюссель проводить аудит того, скільки озброєння країни-члени Євросоюзу надали українцям після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти з посиланням на трьох європейських дипломатів повідомили, що аудит проводить дипломатична служба ЄС – Служба зовнішніх дій (EEAS). Це відбувається у той момент, коли Брюссель і Вашингтон намагаються досягти політичного консенсусу, який дозволив би їм підписати нові пакети фінансової допомоги Києву на спільну суму близько $110 мільярдів доларів.

Служба хоче представити результати перевірки до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

Рішення провести аудит ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву.

"Поставки зброї для України, які планує наразі більшість країн-членів ЄС, надто малі" – сказав він минулого тижня.

Його коментарі повторили приватні зауваження, зроблені офіційними особами з інших країн ЄС щодо масштабів військових поставок, які обіцяють інші країни-члени.

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина зробила найдорожчі в Євросоюзі зобов'язання поставки зброї. Станом на 31 жовтня її зобов’язання становили понад 17 мільярдів євро, вартість яких приблизно в п’ять разів перевищує внесок Данії – наступного найбільшого вкладника.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, зокрема на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF) – спільного фонду, який частково фінансує поставки зброї в Україну, щоб збільшити постачання та розділити тягар витрат між країнами.

EPF, який фінансує проєкти, пов’язані з обороною, у третіх країнах, не отримував підтримки з червня 2023.