NYT: Ізраїльські військові вражені масштабами, глибиною і якістю мережі тунелів ХАМАСу під Газою

Один тунель був достатньо широким, щоб туди зміг заїхати на авто високопосадовець ХАМАС.

Представники сил оборони Ізраїлю змінили свою оцінку масштабів підземних тунелів під смугою Гази, яку збудував ХАМАС, пише The New York Times.

У грудні 2023 року оцінка мережі становила приблизно 400 кілометрів. Зараз протяжність мережі оцінюють між 560 і 720 км – це надзвичайні цифри для території, протяжність якої у найдовшій точці становить трохи більше 40 км.

За інформацією видання, один тунель у Газі був достатньо широким для того, щоб високопосадовець ХАМАС міг заїхати всередину автомобілем. Інший тунель розтягнувся майже на три футбольні поля і був прихований під лікарнею.

До тунелів веде близько 5700 окремих шахт, частина входів у які були розташовані у приватних будинках. Найглибша шахта мала 30 м і була обладнана ліфтом, який використовували для транспортування частин боєприпасів, вилитих на металургійному заводі.

Ізраїльські військові повідомили, що виявили два типи тунелів: одні використовують командири, інші - бойовики. Командирські тунелі глибші та зручніші, що дозволяє проводити там більш тривале перебування. Інші тунелі більш спартанські і найчастіше дрібніші.

«ХАМАС використав час і ресурси протягом останніх 15 років, щоб перетворити Газу на фортецю», – сказав ексофіцер ЦРУ Аарон Грінстоун, який тривалий час працював на Близькому Сході.

Мережа тунелів забезпечує ХАМАСу здатність оборонятися, оскільки у терористів немає сил і засобів для традиційної війни. Тож стратегічна мета Ізраїлю в Газі пов’язана зі знищенням тунелів. Проте за оцінками для ліквідації системи тунелів можуть знадобитися роки. Крім того, як розповідають деякі військові ЦАХАЛу, тунелі, які вони виявляли, були замінованими.