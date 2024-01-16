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NYT: Ізраїльські військові вражені масштабами, глибиною і якістю мережі тунелів ХАМАСу під Газою

Один тунель був достатньо широким, щоб туди зміг заїхати на авто високопосадовець ХАМАС.

NYT: Ізраїльські військові вражені масштабами, глибиною і якістю мережі тунелів ХАМАСу під Газою
Фото: Times of Israel

Представники сил оборони Ізраїлю змінили свою оцінку масштабів підземних тунелів під смугою Гази, яку збудував ХАМАС, пише The New York Times.

У грудні 2023 року оцінка мережі становила приблизно 400 кілометрів. Зараз протяжність мережі оцінюють між 560 і 720 км – це надзвичайні цифри для території, протяжність якої у найдовшій точці становить трохи більше 40 км.

За інформацією видання, один тунель у Газі був достатньо широким для того, щоб високопосадовець ХАМАС міг заїхати всередину автомобілем. Інший тунель розтягнувся майже на три футбольні поля і був прихований під лікарнею. 

До тунелів веде близько 5700 окремих шахт, частина входів у які були розташовані у приватних будинках. Найглибша шахта мала 30 м і була обладнана ліфтом, який використовували для транспортування частин боєприпасів, вилитих на металургійному заводі. 

Ізраїльські військові повідомили, що виявили два типи тунелів: одні використовують командири, інші - бойовики. Командирські тунелі глибші та зручніші, що дозволяє проводити там більш тривале перебування. Інші тунелі більш спартанські і найчастіше дрібніші.

«ХАМАС використав час і ресурси протягом останніх 15 років, щоб перетворити Газу на фортецю», – сказав ексофіцер ЦРУ Аарон Грінстоун, який тривалий час працював на Близькому Сході.

Мережа тунелів забезпечує ХАМАСу здатність оборонятися, оскільки у терористів немає сил і засобів для традиційної війни. Тож стратегічна мета Ізраїлю в Газі пов’язана зі знищенням тунелів. Проте за оцінками для ліквідації системи тунелів можуть знадобитися роки. Крім того, як розповідають деякі військові ЦАХАЛу, тунелі, які вони виявляли, були замінованими.

  • Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.
  • Тим часом 16 січня понад 50 ракет було випущено зі смуги Гази по південному ізраїльському місту Нетівот.
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