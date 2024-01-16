Латвія заявила, що коаліція дронів може об'єднати до 20 держав

«Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено в Україну", — сказав латвійський міністр.

Коаліція дронів може об'єднати маже два десятки країн.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Вloomberg

За його словами, "нині ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів", щоб озброїти українську армію тисячами нових безпілотників.

Спрудс сказав, що новий арсенал допоможе українським військовим у війні, в якій боротьба із дронами стала важливим елементом бойових дій.

«Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено в Україну", — сказав латвійський міністр.