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Латвія заявила, що коаліція дронів може об'єднати до 20 держав

«Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено в Україну", — сказав латвійський міністр.

Латвія заявила, що коаліція дронів може об'єднати до 20 держав
Андріс Спрудс
Фото: скриншот відео

Коаліція дронів може об'єднати маже два десятки країн.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Вloomberg

За його словами, "нині ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів", щоб озброїти українську армію тисячами нових безпілотників.

Спрудс сказав, що новий арсенал допоможе українським військовим у війні, в якій боротьба із дронами стала важливим елементом бойових дій.

«Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено в Україну", — сказав латвійський міністр.

  • Торік у грудні Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових. Спрудс, який тоді уперше відвідав Київ, обговорив з українським колегою Рустемом Умєровим розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.
  • Цього місяця Умєров і Спрудс провели телефонну розмову, у якій знову йшлося про дрони.
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