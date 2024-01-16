У ЄС стартувала технічна робота над пропозиціям використати заморожені російські активи в інтересах України

У Євросоюзі стартувала технічна робота над втіленням пропозиції використати заморожені російські активи в інтересах України.
Про це повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петтегем на пресконференції після Ради з економічних і фінансових питань у Брюсселі, передає "Суспільне".
За словами Петтегема, Фінансова рада ЄС зосередилася на двох важливих питаннях. Серед них - макрофінансова підтримка нашої держави і доля заморожених активів РФ.
"Щодо заморожених та іммобілізованих активів [РФ], ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника [Жозепа Борреля], отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу", — сказав міністр фінансів Бельгії.
Він пообіцяв, що Бельгія,яка зараз головує на Раді ЄС з економічних і фінансових питань, докладатиме зусиль для забезпечення подальшої фінансової підтримки України.
"У нас сьогодні був дуже конструктивний обмін думками щодо економічних та фінансових наслідків російської агресії проти України. Був круглий стіл, де всі чітко заявили і висловили підтримку Україні", - сказав Петтегем.
Він додав, що ЄС завершує роботу над так званим українським фондом, щоб продовжити фінансову підтримку Києва.
Заморожені російські активи і позиція ЄС
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Під час виступу на форумі в Давосі спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер озвучила ще іншу думку - рішення країн, які мають заморожені російські активи, конфіскувати їх має бути колективним.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.