У ЄС стартувала технічна робота над пропозиціям використати заморожені російські активи в інтересах України

У Євросоюзі стартувала технічна робота над втіленням пропозиції використати заморожені російські активи в інтересах України.

Про це повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петтегем на пресконференції після Ради з економічних і фінансових питань у Брюсселі, передає "Суспільне".

За словами Петтегема, Фінансова рада ЄС зосередилася на двох важливих питаннях. Серед них - макрофінансова підтримка нашої держави і доля заморожених активів РФ.

"Щодо заморожених та іммобілізованих активів [РФ], ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника [Жозепа Борреля], отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу", — сказав міністр фінансів Бельгії.

Він пообіцяв, що Бельгія,яка зараз головує на Раді ЄС з економічних і фінансових питань, докладатиме зусиль для забезпечення подальшої фінансової підтримки України.

"У нас сьогодні був дуже конструктивний обмін думками щодо економічних та фінансових наслідків російської агресії проти України. Був круглий стіл, де всі чітко заявили і висловили підтримку Україні", - сказав Петтегем.

Він додав, що ЄС завершує роботу над так званим українським фондом, щоб продовжити фінансову підтримку Києва.

Заморожені російські активи і позиція ЄС