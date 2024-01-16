СБУ: Отримали підозри 9 зрадників із Луганщини і Криму, які штурмували позиції ЗСУ біля Бахмута і Лисичанська

Є серед них бойовики, які вдруге потрапили в український полон.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще дев'ятьох зрадників, які добровільно вступили до окупаційних угруповань Росії та воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники брали участь у так званих "м’ясних" штурмах позицій Збройних сил України у районах Бахмута і Лисичанська.

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли їх у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.

Серед затриманих – учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи. Також є бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до оборонців нашої держави.

Слідство встановило, що восьмеро бойовиків – жителі тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев’ятий – із Криму.

Більшість із них воювали проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Як з’ясувало розслідування, один із затриманих у 2015 році захоплював Дебальцеве.

Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганщини вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу країни-агресора. Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт з російським міноборони у тимчасово загарбаному Сімферополі.

Полонені отримали підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.