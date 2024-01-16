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Центр протидії дезінформації спростував залякування ворога про можливу висадку десанту в Харкові

РФ не має резервів для наступу на Харків.

Центр протидії дезінформації спростував залякування ворога про можливу висадку десанту в Харкові
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував залякування ворога про можливу висадку десанту в Харкові. 

ЦПД нагадав, що днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ може формувати десант для висадки в тилах українських військ. Як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова. Однак РФ не має резервів для наступу на Харків.

Зазначається, що “Гостомельський сценарій” також є малоймовірним, повідомив лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко. ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів.

Центр зауважує, що навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО. Найімовірніше, російська ІПсО на цю тему буде посилюватися. Тому слід довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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