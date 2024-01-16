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У Херсоні скоротили кількість маршрутів тролейбусів через обстріли росіян

Сьогодні у місті діють чотири маршрути.

У Херсоні скоротили кількість маршрутів тролейбусів через обстріли росіян
Архівне фото
Фото: Херсонська міськрада

У Херсоні скоротили кількість маршрутів тролейбусів через обстріли росіян. Сьогодні у місті діють чотири тролейбусних маршрути.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко.

"Рух тролейбусів на маршруті №1 тимчасово призупинено, хоча після деокупації Херсона він був відновлений одним із перших. Вулиця Перекопська, по якій, зокрема, пролягає маршрут, постійно обстрілюється. Під час ворожих атак були поранені пасажири і працівники КП, пошкоджена контактна мережа, 4 одиниці електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні у місті діють 4 тролейбусних маршрути:

  • № 8 - Житлоселище – ХБК з 07.48 до 16.50.
  • № 9 - мкр. Шуменський – пл. Ганнібала з 08.21 до 17.00.
  • № 12 - мкр. Таврійський – ХБК з 07.43 до 16.45.
  • № 11 - мкр. Північний – Житломасив з 08.26 до 17.15.

Зараз їх обслуговує 21 тролейбус КП "Херсонелектротранс" ХМР.

  • Російські окупанти регулярно обстрілюють місто Херсон та область. Зокрема, вчора ворог обстріляв один з мікрорайонів. Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Також на місці влучання загинула жінка.
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