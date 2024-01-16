У Херсоні скоротили кількість маршрутів тролейбусів через обстріли росіян. Сьогодні у місті діють чотири тролейбусних маршрути.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко.
"Рух тролейбусів на маршруті №1 тимчасово призупинено, хоча після деокупації Херсона він був відновлений одним із перших. Вулиця Перекопська, по якій, зокрема, пролягає маршрут, постійно обстрілюється. Під час ворожих атак були поранені пасажири і працівники КП, пошкоджена контактна мережа, 4 одиниці електротранспорту", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні у місті діють 4 тролейбусних маршрути:
- № 8 - Житлоселище – ХБК з 07.48 до 16.50.
- № 9 - мкр. Шуменський – пл. Ганнібала з 08.21 до 17.00.
- № 12 - мкр. Таврійський – ХБК з 07.43 до 16.45.
- № 11 - мкр. Північний – Житломасив з 08.26 до 17.15.
Зараз їх обслуговує 21 тролейбус КП "Херсонелектротранс" ХМР.
- Російські окупанти регулярно обстрілюють місто Херсон та область. Зокрема, вчора ворог обстріляв один з мікрорайонів. Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Також на місці влучання загинула жінка.