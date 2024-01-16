​Росіяни завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запоріжжя, поранено жінку

Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомв голова ОВА Юрій Малашко в Telegram.
125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.
Росіяни здійснили п'ять РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.
Унаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення дістала 32-річна жінка.
Також надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Запорізька область на півночі і північному заході межує з Дніпропетровською, на заході - з Херсонською, на сході з Донецькою областями України, а на півдні її узбережжя омиває Азовське море. Частина області окупована Росією.