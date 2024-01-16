​Росіяни завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запоріжжя, поранено жінку

Також надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомв голова ОВА Юрій Малашко в Telegram.

125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

Росіяни здійснили п'ять РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.

Унаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення дістала 32-річна жінка.

Також надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.