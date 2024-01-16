У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони знищили за добу ще 1110 російських окупантів, 24 танки, крилату ракету та два літаки

Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Сили оборони знищили за добу ще 1110 російських окупантів, 24 танки, крилату ракету та два літаки
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 372090 (+1110) осіб
  • танків - 6113 (+24)
  • бойових броньованих машин - 11358 (+36)
  • артилерійських систем - 8801 (+30) 
  • РСЗВ - 961 (+3) 
  • засоби ППО - 653 (+3) 
  • літаків - 331 (+2) 
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)
  • крилаті ракети - 1816 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33) 
  • спеціальна техніка -1365 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies