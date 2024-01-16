Сили оборони знищили за добу ще 1110 російських окупантів, 24 танки, крилату ракету та два літаки

Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 372090 (+1110) осіб

танків - 6113 (+24)

бойових броньованих машин - 11358 (+36)

артилерійських систем - 8801 (+30)

РСЗВ - 961 (+3)

засоби ППО - 653 (+3)

літаків - 331 (+2)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)

крилаті ракети - 1816 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33)

спеціальна техніка -1365 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.