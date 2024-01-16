Сили оборони знищили за добу ще 1110 російських окупантів, 24 танки, крилату ракету та два літаки

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 372 090 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 372090 (+1110) осіб
- танків - 6113 (+24)
- бойових броньованих машин - 11358 (+36)
- артилерійських систем - 8801 (+30)
- РСЗВ - 961 (+3)
- засоби ППО - 653 (+3)
- літаків - 331 (+2)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6877 (+12)
- крилаті ракети - 1816 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11731 (+33)
- спеціальна техніка -1365 (+9).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.