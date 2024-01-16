Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами"

Міністр у інтерв'ю з американським журналістом наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні матиме для світу значно дорожчу вартість, аніж допомога українцям.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання нової американської допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії, під час якої будуть залучені війська США. У інтерв'ю ABC News він сказав, що час для ухвалення Конгресом нової військової допомоги спливає.

Ціна боротьби з безладом у світі, що настане, якщо Україна програє, буде значно вищою, ніж ціна підтримки України зараз. Перемога Росії також надішле відповідний сигнал іншим супротивникам США і союзників.

Однак Кулеба пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації", – сказав він під час розмови з журналістом.

Кулеба виключає можливість будь-який мирних переговорів із режимом президента РФ Володимира Путіна, поки Україна не отримає значно сильнішу позицію на полі бою.

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Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.