Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання нової американської допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії, під час якої будуть залучені війська США. У інтерв'ю ABC News він сказав, що час для ухвалення Конгресом нової військової допомоги спливає.
Ціна боротьби з безладом у світі, що настане, якщо Україна програє, буде значно вищою, ніж ціна підтримки України зараз. Перемога Росії також надішле відповідний сигнал іншим супротивникам США і союзників.
Однак Кулеба пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії.
"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації", – сказав він під час розмови з журналістом.
Кулеба виключає можливість будь-який мирних переговорів із режимом президента РФ Володимира Путіна, поки Україна не отримає значно сильнішу позицію на полі бою.
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Американська допомога України: що з нею зараз відбувається?
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- З кінця 2023 законопроєкт, що включає надання Україні $60 млрд безпекової допомоги, "підвішений". Документ, окрім допомоги Україні та Ізраїлю, містить норми про посилення безпеки власного кордону з Мексикою, і саме ця частина викликала суперечки між республіканцями і демократами. Перші наполягають, що норми мають бути настільки жорсткими, що на це не погоджуються другі.
- На святкові канікули Конгрес пішов без ухвалення цього законопроєкту і станом на зараз адміністрації президента США не вдалося досягти консенсусу з Палатою представників щодо кордону. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки.
- Останній поки що пакет допомоги американці надали українцям 27 грудня. До допомоги вартістю в 250 млн доларів, серед іншого, увійшли засоби ППО.