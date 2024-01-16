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Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами"

Міністр у інтерв'ю з американським журналістом наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні матиме для світу значно дорожчу вартість, аніж допомога українцям.

Кулеба: "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання нової американської допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації НАТО та Росії, під час якої будуть залучені війська США. У інтерв'ю ABC News він сказав, що час для ухвалення Конгресом нової військової допомоги спливає.

Ціна боротьби з безладом у світі, що настане, якщо Україна програє, буде значно вищою, ніж ціна підтримки України зараз. Перемога Росії також надішле відповідний сигнал іншим супротивникам США і союзників. 

Однак Кулеба пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації", – сказав він під час розмови з журналістом.

Кулеба виключає можливість будь-який мирних переговорів із режимом президента РФ Володимира Путіна, поки Україна не отримає значно сильнішу позицію на полі бою. 

Більше на цю тему:

"До уваги союзників: ціна поразки України" 

"Що відбувається з допомогою від США"

Американська допомога України: що з нею зараз відбувається?

  • З кінця 2023 законопроєкт, що включає надання Україні $60 млрд безпекової допомоги, "підвішений". Документ, окрім допомоги Україні та Ізраїлю, містить норми про посилення безпеки власного кордону з Мексикою, і саме ця частина викликала суперечки між республіканцями і демократами. Перші наполягають, що норми мають бути настільки жорсткими, що на це не погоджуються другі.
  • На святкові канікули Конгрес пішов без ухвалення цього законопроєкту і станом на зараз адміністрації президента США не вдалося досягти консенсусу з Палатою представників щодо кордону. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки. 
  • Останній поки що пакет допомоги американці надали українцям 27 грудня. До допомоги вартістю в 250 млн доларів, серед іншого, увійшли засоби ППО. 
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