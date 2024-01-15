Суд зобов’язав передати державі палац Терещенків на Житомирщині

Сьогодні, 15 січня, Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Житомирської області, згідно з яким палац Терещенків на Житомирщині має повернутись державі.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
Таким чином, УПЦ МП зобов’язана передати палац Терещенків у селищі Червоному Житомирської області у власність державі.
Під час цього процесу Мінкультури виступило третьою стороною.
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На засіданні 30 серпня Господарський суд Житомирської області ухвалив повернути державі маєток Терещенків у смт Червоне. Він перебував у власності Житомирської єпархії УПЦ МП.
- Після цього УПЦ МП звернулась до Північно-західного апеляційного господарського суду у Рівному з проханням скасувати передачу у власність держави маєтку Терещенків у Червоному Житомирської області.