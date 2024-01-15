Суд зобов’язав передати державі палац Терещенків на Житомирщині

Під час цього процесу Мінкультури виступило третьою стороною.

Сьогодні, 15 січня, Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Житомирської області, згідно з яким палац Терещенків на Житомирщині має повернутись державі.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Таким чином, УПЦ МП зобов’язана передати палац Терещенків у селищі Червоному Житомирської області у власність державі.

Під час цього процесу Мінкультури виступило третьою стороною.