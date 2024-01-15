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На Таврійському напрямку росіяни найбільше штурмують околиці Мар'їнки та Авдіївки, – ЗСУ

Армія РФ намагається захопити село Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку.

На Таврійському напрямку росіяни найбільше штурмують околиці Мар'їнки та Авдіївки, – ЗСУ
Фото: Генштаб

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів, що у ворога зявилася нова ціль — вони хочуть взяти під контроль село Новомихайлівка на Донеччині.  Крім того, Мар'їнський та Авдіївський напрямки залишаються основними щодо ворожих штурмів.

«Ворог найбільш активний на мар'їнському та авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася ціль, він намагається зайти до Новомихайлівки, щоби повністю її взяти», – зазначив Штупун.

На цих двох напрямках ворог за добу проводить майже пів сотні атак. Також росіяни активно застосовують свою бронетехніку та посилили авіаудари. 

  • Впродовж доби на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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