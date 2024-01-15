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У кожній російській ракеті десятки компонентів, які створені компаніями провідних країн, — Зеленський

Він наголошує, що ВПК 

У кожній російській ракеті десятки компонентів, які створені компаніями провідних країн, — Зеленський
Фото: скріншот

Виробництво російських ракет та іншої зброї, зокрема робота їх ВПК базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на пресконференції за результатами переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд, — передає Укрінформ.

“Україна розраховує на підтримку Швейцарії у глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, що російські ракети, які тероризують наші міста, інша зброя, яку вони використовують, робота їх ВПК базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті - десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема і з Європи”, - сказав Зеленський.

Зеленський додає, що без тіньової підтримки провідних країн, терор Росії став би не таким масштабним щодо України, адже без потрібних компонентів, виробництво російських ракет стало б складнішим. За словами президента, саме жорсткий контроль за тіньовими поставками до РФ має величезне значення. 

  • 15 січня Президент України прибув до Швейцарії з робочим візитом. У нього були заплановані зустрічі з лідерами країни та участь у Давоському форумі.
  • Володимир Зеленський провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером і головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів країни.
  • У Давосі під час четвертої зустрічі співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне прескомюніке.
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