У кожній російській ракеті десятки компонентів, які створені компаніями провідних країн, — Зеленський

Виробництво російських ракет та іншої зброї, зокрема робота їх ВПК базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на пресконференції за результатами переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд, — передає Укрінформ.

“Україна розраховує на підтримку Швейцарії у глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, що російські ракети, які тероризують наші міста, інша зброя, яку вони використовують, робота їх ВПК базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті - десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема і з Європи”, - сказав Зеленський.

Зеленський додає, що без тіньової підтримки провідних країн, терор Росії став би не таким масштабним щодо України, адже без потрібних компонентів, виробництво російських ракет стало б складнішим. За словами президента, саме жорсткий контроль за тіньовими поставками до РФ має величезне значення.