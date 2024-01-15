Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів, - Калмикова

Початок реалізації норм законопроєкту після його прийняття очікується впродовж тижнів чи місяця.

Уряд може внести до Верховної ради нову редакцію законопроєкту про мобілізацію протягом кількох тижнів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Вона зазначила, що перед внесенням до ВР законопроєкт має пройти певний шлях узгодження в уряді.

Калмикова зауважила, що такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають Україну близько двох років.

За її словами, початок реалізації норм законопроєкту після його прийняття очікується впродовж тижнів чи місяця.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію