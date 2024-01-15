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Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів, - Калмикова

Початок реалізації норм законопроєкту після його прийняття очікується впродовж тижнів чи місяця.

Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів, - Калмикова
Наталія Калмикова

Уряд може внести до Верховної ради нову редакцію законопроєкту про мобілізацію протягом кількох тижнів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. 

Вона зазначила, що перед внесенням до ВР законопроєкт має пройти певний шлях узгодження в уряді. 

Калмикова зауважила, що такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій, які захищають Україну близько двох років.

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За її словами, початок реалізації норм законопроєкту після його прийняття очікується впродовж тижнів чи місяця.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію

  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

  • На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.

  • Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

  • Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.

  • Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну. 

  • Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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