На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 30 атак окупантів, на Лиманському - 24, - Генштаб

Загалом за добу на фронті відбулися 85 боєзіткнень.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби на фронті відбулись 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні і 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також сили й засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження особового складу окупантів, пункту управління і складу боєприпасів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 січня така: