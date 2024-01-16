На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 30 атак окупантів, на Лиманському - 24, - Генштаб

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби на фронті відбулись 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні і 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також сили й засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження особового складу окупантів, пункту управління і складу боєприпасів.
Ситуація на фронті станом на 18.00 16 січня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Грем’ячка, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Соснівка, Атинське, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, це, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському наші захисники відбили 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники за підтримки авіації 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка;
- на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області;
- на Запорізькому наші захисники відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області;
- ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник шість разів безуспішно штурмував позиції наших військ.