Із двох громад Куп’янського району проведуть обов’язкову евакуацію

Йдеться про Кіндрашівську та Куриливську громади. Влада обіцяє евакуйованим житло і підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Влада обіцяє, що всіх евакуйованих забезпать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.