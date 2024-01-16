Глава держави, серед іншого, наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони. У Давосі з 15 по 19 січня триває Всесвітній економічний форум.

У Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України. Вони відзначили важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Напередодні Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Він зустрівся з керівниками палат і фракцій парламенту Швейцарії. Ішлося, зокрема, про ситуацію на війні та важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України. Також Зеленський повідомив, що Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії. Підготовка до проведення заходу стартує з 16 січня.

Всесвітній економічний форум у Давосі стартував вчора з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.

Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.