Bihus.info: звіти за державні кошти про згадки влади в ЗМІ готує компанія, що належить "слузі народу" Маріковському

У цих звітах писали про те, що владу та її ініціативу критикують опозиційні ЗМІ і порохоботи.

Аналітичні звіти зі згадками про топпосадовців України для Офісу президента і уряду готує пов'язана зі "слугою народу" Олександром Маріковським компанія "Медіатека". Ці звіти готують за державні кошти, йдеться у матеріалі Bihus.info.

У звітах аналізують згадки про чиновників у медіа, підсумовують найважливіші події тижня за участі цих посадовців, а також визначають хто та за що їх критикував. Замовником аналізу є державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору", що підпорядковується Мінкультури та інформполітики.

"Вже більше чотирьох років на замовлення підприємства такі звіти виготовляє компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга народу» Олександру Маріковському. За 2023 рік компанія отримала за такі звіти майже 10 мільйонів гривень з бюджету", – повідомили журналісти.

У відповіді на запит редакції Центр захисту інформаційного простору підтвердив, що ці звіти “надсилаються до Офісу Президента, Кабінету Міністрів України та інших суб’єктів, щодо яких проводиться дослідження”.

Загалом таких звітів є понад 10 видів. Журналісти для аналізу обрали ті, що стосувалися періодів публікації гучних розслідувань.

26 жовтня 2023 Bihus.Info опублікувало матеріал про російський паспорт дружини заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека. Моніторингова компанія згадала про розслідування у звіті за 28 жовтня – 3 листопада у блоці, який стосується міністра внутрішніх справ: “Ігор Клименко відреагував на журналістське розслідування щодо зв’язків з РФ заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, заявивши про відсторонення останнього з посади. На Цензорі МВС критикували за неуважність у цьому призначенні”.

Про матеріал щодо зйомки серіалів за бюджетний кошт і те, що частина компаній, які отримала кошти з бюджету, була наближена до Офісу Президента України та ексміністра культури Олександра Ткаченка, в звіті не згадали.

Журналісти звернули увагу на те, що про критику в бік влади тут нерідко повідомляють з посиланням на узагальнені “опозиційні ЗМІ” та додаванням певного суб’єктивного контексту. Зазвичай в цьому випадку не зазначають, про які саме медіа ідеться.

"Це може створювати думку про те, що владу в Україні переважно «атакують», а критичні матеріали про неї «розкручують»", – вважають у Bihus.info.

У звіті за 7 – 13 жовтня 2023 про заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу згадали так: “На опозиційному ТК зауважили, що заступник керівника ОП не має помітного впливу”. У цьому ж звіті є схожа згадка про ще одного заступника керівника ОП Ростислава Шурму: “Опозиційні ЗМІ продовжували атакувати заступника керівника ОП у рамках корупційної риторики, зокрема, щодо курування енергетики, зв’язків з Г.Галущенком та всіляких схем”.

Про Олега Татарова: “Опозиційні ЗМІ продовжують атакувати заступника керівника ОП, наразі – знову у рамках риторики про курування митниці в контексті зв’язків з В.Тетерею, судової реформи (зв’язки з В.Босим), правоохоронних органів (в т.ч. зв’язки з замовниками вбивства К.Гандзюк)”.

У звіті щодо телемарафону “Єдині Новини” згадали про "порохоботів": “Найбільше поширень загалом і в рамках цієї теми зокрема зібрав порохобот О.Леусенко, який у Твіттері спочатку атакував владу через наратив про співпрацю з олігархами, а далі – через політику влади щодо НАТО. Меседжі з його твітів були помічені і у інших порохоботів”.

"В процесі аналізу звітів для влади Bihus.Info дійшли висновку, що подекуди вони можуть формувати в посадовців хибну думку про те, що критика в їхній бік лунає переважно від узагальнених «опозиційних ЗМІ» (розшифровки щодо того, кого автори вважають такими, у звітах немає) і що представляє вона собою або ж «атаки» або ж «популізм»", – підсумували журналісти.

Хто такий Олександр Маріковський

Олександр Маріковський до приходу в парламент був директором консалтингового агентства та IT-компанії (ТОВ “Інтелектуальні медійні системи” та ТОВ “Медіатека”). З 2019 керував проєктом "Моніторинг ЗМІ", був членом ВГО “Автомайдан”. У 2015 році заснував ГО “Центр контент-аналізу”, був його керуючим партнером. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу” номером 91 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

За даними Руху Чесно, Маріковський голосував за скандальну містобудівну реформу.

Підтримав звернення до спікера Верховної Ради з вимогою внести до порядку денного позбавлення повноважень нардепів від проросійських партій.