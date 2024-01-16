​Єрмак і радник Байдена обговорили у Давосі потреби України на фронті

Також ішлося про ситуацію на фронті.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провели зустріч у Давосі.

Як повідомив Єрмак у телеграмі, з Салліваном обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу над українською формулою миру.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак Джейк Салліван і Андрій Єрмак

Глава ОПУ зазначив, що Салліван - "великий друг України" і що за ці роки "ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії".