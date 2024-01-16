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​Єрмак і радник Байдена обговорили у Давосі потреби України на фронті

Також ішлося про ситуацію на фронті.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провели зустріч у Давосі.

Як повідомив Єрмак у телеграмі, з Салліваном обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу над українською формулою миру.

Джейк Салліван і Андрій Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
Джейк Салліван і Андрій Єрмак

Глава ОПУ зазначив, що Салліван - "великий друг України" і що за ці роки "ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії". 

  • Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
  • Нині Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях форуму. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами.
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