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Розпочалося головування Італії у Групі послів G7 з підтримки України

У Києві пройшла перша координаційна зустріч під головуванням посла Італії.

Розпочалося головування Італії у Групі послів G7 з підтримки України
Фото: Посольсьво Італії в Україні

У Києві під головуванням Італії відбулася перша координаційна зустріч Послів Групи Семи та Глави Представництва Європейського Союзу. У зустрічі, що пройшла у дипломатичному представництві Італії під головуванням посла П’єра Франческо Дзадзо, взяли участь Представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства Італії в Києві. 

"Італія підтверджує  потужну та згуртовану підтримку G7 Україні, яка може й надалі розраховувати на нас і на нашу відданість справедливому та тривалому миру, також з огляду на майбутнє відновлення країни”, – заявив посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

Він зауважив, що в пріоритети головування Італії Україні відведено центральну роль.

"У 2024 році Група Послів Великої Сімки поновить свою повну підтримку Уряду та народу України на шляху внутрішніх реформ, зокрема щодо посилення верховенства права, запобігання та боротьби з корупцією, судової реформи, децентралізації, сприяння демократії та переходу до "зеленої" економіки", – наголосив Дзадзо.

За його словами, вже досягнуто значних успіхів, про це свідчить позитивне рішення Європейської Ради про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.  

Посол наголосив, що попереду ще великий шлях, на якому "Україна буде не сама, поруч з нею будуть Група Послів G7 з підтримки України, ліберальні демократії та провідні економіки".

Що таке група Послів Великої Сімки з підтримки України 

  • Група Послів Великої Сімки з підтримки України була створена за рішенням лідерів країн G7 на Саміті 2015 року в Ельмау. 
  • Від самого свого заснування Група підтримувала процес внутрішніх реформ в Україні, співпрацюючи з її інституціями, в першу чергу з Урядом та Парламентом, а також з громадянським суспільством, підприємствами та експертами. 
  • У 2024 році Посольство Італії відповідатиме за координацію та спрямування діяльності Групи.
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