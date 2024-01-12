На основі угоди з Британією триває робота і з іншими партнерами заради двосторонніх угод.

До декларації про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України, яку країни "Групи семи" підписали в липні 2023 року, приєдналося майже 30 держав.

Про це у вечірньому відеозверненні 12 січня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"До базової домовленості "Великої сімки" приєдналися вже майже 30 держав. І я вдячний кожній державі, кожному лідеру, які вже в цій безпековій роботі з нами. Усім, хто ще приєднається в цьому році. І, звичайно, я дякую Великій Британії та особисто пану премʼєр-міністру Сунаку за першість і лідерство", - сказав Зеленський.

Він додав, ключова "безпекова мета – Альянс". Поки що на основі угоди з Британією триває робота і з іншими партнерами заради двосторонніх договорів.

"Багато хто чув про зразкові безпекові домовленості ХХ століття між Сполученими Штатами та Ізраїлем, деякі інші подібні домовленості. Зараз ми сформували такий взірець для нашого часу – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО", - зазначив глава держави.