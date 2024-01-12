Завтра до Києва приїде новий глава МЗС Франції

13 січня до Києва з візитом прибуде новий міністр закордонних справ Франці Стефан Сежурне, повідомляє BFM TV.

Сежурне має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку України Францією.

Спершу був запланований візит Катрін Колонни, попередниці Сежурне. Однак після кадрових змін в уряді Франції Київ відвідає новий глава французького відомства.

Після України Сежурне відвідає Польщу і Німеччину.