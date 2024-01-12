Британія виділяє 200 млн фунтів на виготовлення різних типів дронів для ЗСУ

До пакета увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

"Ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, який надавала Україні будь-яка держава", – заявив прем’єр Британії Ріші Сунак на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 12 січня, повідомляє "Європейська правда".

Сунак додав, що до пакета увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

"Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море", – повідомив британський прем’єр.

Як пише видання, оскільки йдеться про виготовлення нових дронів, то передбачається їх виробництво в Україні. Проте деталей щодо виробництва на конференції не розголошували.

Фото: EPA/UPG

"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", – зазначив прем'єр.

Він залишив без відповіді запитання про те, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території РФ.

Ріші Сунак нагадав, що від початку війни Британія надала Україні допомоги майже на 12 млрд фунтів стерлінгів.