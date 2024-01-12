Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
ГоловнаПолітика

Британія виділяє 200 млн фунтів на виготовлення різних типів дронів для ЗСУ

До пакета  увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Британія виділяє 200 млн фунтів на виготовлення різних типів дронів для ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

"Ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, який надавала Україні будь-яка держава", – заявив прем’єр Британії Ріші Сунак на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 12 січня, повідомляє "Європейська правда".

Сунак додав, що до пакета  увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

"Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море", – повідомив британський прем’єр.  

Як пише видання, оскільки йдеться про виготовлення нових дронів, то передбачається їх виробництво в Україні. Проте деталей щодо виробництва на конференції не розголошували. 

Фото: EPA/UPG

"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", – зазначив прем'єр.

Він залишив без відповіді запитання про те, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території РФ.

Ріші Сунак нагадав, що від початку війни Британія надала Україні допомоги майже на 12 млрд фунтів стерлінгів.

  • Сьогодні, 12 січня, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув до Києва. 
  • Згодом британський прем’єр і український президент підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Цей договір - перший у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, які були узгоджені під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році.
  • Крім того, Великобританія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies