Порошенко купив військових облігацій на 156,5 млн грн

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко купив військові облігації на 156 млн 537 тис. грн. Військові ОВДП – це інвестиційний інструмент підтримки Державного бюджету. Кошти від облігацій використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Експрезидент зазначив, що доки західні союзники визначаються із допомогою Україні, він підставляє плече армії.

«Перемогу не дарують — її здобувають, у неї вкладають. Тому наш із Мариною фонд інвестує 156 537 000 гривень у військові облігації України», – написав Порошенко у соцмережах.

«Навіщо ми це робимо? По-перше, до ухвалення фінансового рішення Євросоюзом і США в січні наша держава гостро потребує грошей для забезпечення військових потреб. По-друге, українські військові облігації, як і вся Україна, перебувають під захистом ЗСУ. А це — найкраща інвестиція не тільки для нас, українців, а й для всього вільного світу, і ми маємо демонструвати приклад для наслідування. По-третє, у нас є багато військових проєктів, які ми робимо без держави, але ми допоможемо і їй», – пояснивПорошенко.

Він зазначив, що після повернення коштів інвестуватиме їх знову і знову, до перемоги у війні.