Порошенко в ефірі Sky News закликав союзників прискорити постачання засобів ППО

Лідер "Європейської солідарності", експрезидент Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони для захисту України від російських ракетних атак.

«Щодня ми тут, в Україні, в Києві, на сході, на півдні маємо повітряні тривоги і комбіновані повітряні напади. Насамперед це іранські безпілотники, в тому числі їхня нова модифікація. Наша ППО вже має досвід, як зупиняти безпілотники, і зараз здебільшого це робиться для того, щоб дізнатися про позицію нашої ППО. Але після іранських безпілотників Шахед йдуть балістичні ракети. І якщо раніше це були тільки російські балістичні ракети, то тепер ми знаємо, що кількість російських балістичних ракет скорочується, їм не вистачає балістичних ракет. І я можу лише підтвердити повідомлення з Білого дому, зі Сполучених Штатів про те, що факт купівлі Росією у Північної Кореї балістичних ракет підтверджений», – зазначив Порошенко.

Він зазначив, що балістичні ракети набагато складніші для ППО і для цивільних об’єктів вони надзвичайно небезпечні.

«Кожного дня ми маємо жертви серед мирного українського населення. Атака на Покровськ, де ми маємо більше десяти вбитих, мирне населення включно з дітьми. Атака на Київ. Як у такій ситуації захистити країну? Нам потрібна найсучасніша протиповітряна оборона, включаючи ракети Patriot, включаючи IRIS-T. Завдяки Великій Британії ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow для атак на російські пускові майданчики. Але нам потрібні системи радіоелектронної боротьби», – пояснив експрезидент.

Він також зазначив, що результатом спеціального засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі мають бути не розмови, а конкретні рішення про прискорення постачання ППО в Україну. «Нам також потрібна зустріч у форматі Ramstein, яку не проводили вже кілька місяців. Там з військовими координується робота щодо матеріально-технічного забезпечення, постачання, протиповітряної оборони, системи електронної боротьби та розвідки», – говорить Порошенко.

Порошенко також висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить необхідне рішення щодо військової допомоги Україні. «Моє звернення до американських конгресменів: будь ласка, не пов’язуйте нашу боротьбу за свободу та демократію у світі із жодним місцевим питанням. У допомозі Україні, будь ласка, не будьте заручниками місцевої політики, в тому числі виборів. Допоможіть нам допомогти вам. Ми не можемо цього зробити без артилерії, без боєприпасів, без розвідки. Ми платимо за це найвищу ціну. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо своїх друзів, і це катастрофа. Це найвища ціна, яку платить Україна», – наголосив Петро Порошенко.