Зеленський перебуває із візитом у Естонії

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибули до столиці Естонії Таллінна.

Про у соцмережі Х(Twitter) написав глава естонського МЗС Маргус Тсахкна.

"Велика честь вітати хороших друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні", – написав він.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn 🇪🇪.



We give a strong message & confirmation to #Ukraine 🇺🇦 that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

Також запевнив у підтримці нашої держави Естонією.

"Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – зауважив Тсахкна.