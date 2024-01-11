Зеленський перебуває із візитом у Естонії

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибули до столиці Естонії Таллінна.
Про у соцмережі Х(Twitter) написав глава естонського МЗС Маргус Тсахкна.
"Велика честь вітати хороших друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні", – написав він.
It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn 🇪🇪.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024
We give a strong message & confirmation to #Ukraine 🇺🇦 that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ
Також запевнив у підтримці нашої держави Естонією.
"Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – зауважив Тсахкна.
- Напередодні Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планував відвідати Естонію та Латвію. Як зазначив президент, Литва, Латвія та Естонія є "надійними друзями та принциповими партнерами".
- Під час офіційного візиту до Литви Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Сторони обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах. Також наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від ЄС розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.
- Крім того, разом із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє зустрівся з українською громадою в Українському центрі у Вільнюсі.