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Зеленський перебуває із візитом у Естонії

Разом із президентом до Талліна прибув глава МЗС Кулеба.

Зеленський перебуває із візитом у Естонії
Фото: Twitter Маргуса Тсахкна

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибули до столиці Естонії Таллінна.

Про у соцмережі Х(Twitter) написав глава естонського МЗС  Маргус Тсахкна.

"Велика честь вітати хороших друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні",  – написав він.

Також запевнив у підтримці нашої держави Естонією.

"Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – зауважив Тсахкна.

  • Напередодні Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планував відвідати Естонію та Латвію. Як зазначив президент, Литва, Латвія та Естонія є "надійними друзями та принциповими партнерами". 
  • Під час офіційного візиту до Литви Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Сторони обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах. Також наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від ЄС розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.
  • Крім того, разом із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє зустрівся з українською громадою в Українському центрі у Вільнюсі.
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