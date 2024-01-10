Єрмак і генсек Офісу президента Аргентини обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з генеральною секретаркою Офісу президента Аргентини Каріною Мілей.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак і Мілей обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Володимира Зеленського до Аргентини та його перемовин із Хав'єром Мілеєм. Також відзначили важливість обміну візитами урядових делегацій найближчим часом із метою продовження діалогу.

Йшлося про реалізацію формули миру і долучення аргентинських представників до зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн, яка відбудеться незабаром у Давосі.

Співрозмовники також обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка, яку підтримали президенти Аргентини та України під час їхньої зустрічі в Буенос-Айресі.