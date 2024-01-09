Фаворитизм, брак детективів, ризик тиску влади, але бездоганна репутація: НАБУ оприлюднило результати незалежного аудиту

Фахівці надали рекомендації щодо діяльності НАБУ, однак не всі вони залежать від самого бюро.

Національне антикорупційне бюро опублікувало результати аудиту його роботи за 2021-2023 роки, проведеного фахівцями за ініціативи посольства США в Україні та Антикорупційної ініціативи ЄС.

У висновку йдеться, що Бюро зберегло бездоганну репутацію і залишилося незаплямованим звинуваченнями в корупції. Водночас фахівці відзначили надмірну бюрократію та ризики нового тиску на НАБУ.

У звіті зазначили, що Україна залишається демократичною державою з вільними ЗМІ та громадянським суспільством, "однак політична опозиція є слабкою (і частково знищеною через співпрацю з Росією)", а парламентські вибори було перенесено щонайменше до 2024.

"Президент та Офіс Президента зосередили в своїх руках величезну владу і контролюють Верховну Раду та Уряд, Служба безпеки отримує все більше і більше впливу завдяки ролі, яку вона відіграє під час війни, а телерадіомовники залишаються концентрованими під впливом олігархів та обмежені «єдиним телемарафоном»", – йдеться у звіті.

Експерти вважають, що нещодавня ініціатива Президента України прирівняти топкорупцію до державної зради та передати справи НАБУ до СБУ становить загрозу виключній підслідності бюро щодо злочинів топкорупції. Іншим прикладом було розслідування НАБУ щодо заступника керівника Офісу Президента – Офіс Генерального прокурора передав справу НАБУ до Служби безпеки, яка згодом її закрила. Очевидно, йдеться про Олега Татарова, гучну корупційну справу проти якого закрили в квітні 2022.

"Звіт за результатами проведеної оцінки виявив багато сфер, у яких НАБУ може посилити свою діяльність, деякі з яких вимагають більше уваги, ресурсів та більш далекосяжних змін (наприклад, організація відділів детективів, аналітична функція, внутрішній контроль та територіальні підрозділи). Навіть без додаткового персоналу (який дійсно потрібен НАБУ), ці зміни можуть посилити діяльність НАБУ та забезпечити новий рівень якості в роботі. Висока інтенсивність роботи, недостатня кількість персоналу, бюрократія, неефективні процеси та стрес внаслідок війни випробовують стійкість персоналу НАБУ та можуть вплинути на моральний дух, якщо не будуть вжиті заходи", – повідомили аудитори.

Вони вважають, що деякі призначення на вищі посади всередині НАБУ не ґрунтується на особистих якостях кандидатів та заохочували особисту лояльність, а не результативність та бажання вдосконалюватися.

"Занадто багато рівнів керівництва, надмірна бюрократизація певних процесів, відсутність можливостей професійного розвитку через просування на вищі посади чи збільшення розміру заробітної плати, неідеальні умови роботи, технічна робота, яка займає багато часу у детективів, та інші чинники чинять тиск на моральний дух працівників. Інші чинники, які сприяють цьому, включають проблеми культури на робочому місці, наявність сприйняття вибірковості внутрішніх розслідувань, фаворитизм під час ухвалення внутрішніх рішень та у ставленні, а також інші проблемні питання, описані далі у звіті", – йдеться у документі.

Фахівці також відзначили, що Бюро потрібно вдосконалити зовнішню комунікацію для більшої обізнаності суспільства про його діяльність. Також вони вважають, що результативність НАБУ залежить від інституційної спроможності САП та ВАКС, які потрібно посилювати. Крім того, треба покращити і внутрішню комунікацію.

Аудит вважає, що НАБУ показало високу результативність у боротьбі з топкорупцією, особливо враховуючи брак детективів. Водночас додали, що на момент проведення оцінювання, у НАБУ не було проваджень щодо високопосадовців з Офісу Президента України, які досягнули хоча б стадії підозри або пред’явлення обвинувачення. КПК також обмежує підслідність НАБУ, не дозволяючи йому дієво спрямовувати розслідування проти високопосадовців Офісу Президента, що слід негайно виправити.

НАБУ також порадили вирішити питання з дефіцитом кадрів. Окрім того, аудитори відзначили:

Багато справ НАБУ щодо зловживання владою та привласнення майна закінчилися виправдувальними вироками; такі провадження варто проаналізувати та можливо змінити підходи НАБУ.

НАБУ слід краще організувати та надати більшу увагу фінансовим розслідуванням для розшуку активів, встановлення їх зв’язку із злочинами та арешту з метою забезпечення їх повернення державі.

Роль НАБУ у перевірці інформації про кандидатів на посади високого рівня у сфері державного управління та судовій системі заслуговує на похвалу та суттєво сприяла забезпеченню доброчесності публічного сектора в Україні.

НАБУ не змогло на практиці реалізувати своє право на автономне прослуховування мобільних мереж, що і надалі ставить під загрозу розслідування.

Звіт виявив декілька інших обмежень повноважень НАБУ, які слід усунути. Наприклад, НАБУ повинно мати можливість починати розслідування щодо можливої корупції народних депутатів України , просити дозвіл на обшук їхніх приміщень, звертатися за тимчасовим доступом до банківської інформації стосовно них та вживати інші заходи на підставі дозволу прокурора САП без потреби отримувати погодження Генерального прокурора.

, просити дозвіл на обшук їхніх приміщень, звертатися за тимчасовим доступом до банківської інформації стосовно них та вживати інші заходи на підставі дозволу прокурора САП без потреби отримувати погодження Генерального прокурора. Чинна структура оплати праці працівників НАБУ та заборона премій обмежують інструменти заохочення, які є в розпорядженні керівництва НАБУ для стимулювання та винагородження гарної роботи. Винагорода конкретних працівників, яка не збільшується та зберігається на одному рівні тривалий час, зменшує їхню задоволеність роботою і кар’єрні перспективи та може змушувати їх шукати інші кар’єрні можливості.

У звіті згадується занепокоєння щодо робочої культури в НАБУ та рекомендується створити посаду незалежного омбудсмена для аналізу занепокоєння працівників та зовнішніх груп стосовно корпоративної культури та організації НАБУ.

"Команда з оцінки дійшла висновку, що НАБУ розвинулося у сильну та ефективну інституцію із серйозним доробком розслідувань топ-корупції. НАБУ відбило численні зовнішні напади на свою незалежність, а його перший директор повністю відпрацював на посаді свій семирічний термін. НАБУ має бездоганну репутацію, а його працівники демонструють високий рівень доброчесності. НАБУ адаптувалося до викликів останніх років, зокрема до повномасштабної війни Росії проти України. НАБУ провело багато резонансних розслідувань, хоча їхній вплив був обмежений через брак судових рішень у складних корупційних справах проти високопосадовців. Попри досягнення у НАБУ ще є багато напрямків для вдосконалення. На цьому етапі розвитку НАБУ слід скористатися нагодою оптимізувати свою внутрішню організацію та робочі процеси, щоб зробити їх ефективнішими, усунути недоліки та, за необхідності,ухвалити важкі рішення щодо реформування", – йдеться у підсумку аудиторів.